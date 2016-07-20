به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر داریوش طاهرخانی گفت: متولیان نظام سلامت کشور باید به دنبال اجرای طرح هایی در کشور باشند که در تعارض با سایر طرح های نظام سلامت نباشند.

وی با انتقاد از اینکه عدم وجود کلینیک های ویژه در تمام نقاط کشور، نفع مردم را در این طرح به دنبال نخواهد داشت، اظهار داشت: تنها افرادی که در کنار این کلینیک ها زندگی می کنند می توانند با پرداخت فرانشیزهای کمتر به خدمات تخصصی و فوق تخصصی دسترسی یابند و به عبارت دیگر مردمی که در حاشیه های کشور و نقاط محروم زندگی می کنند، از این تسهیلات بی بهره اند.

به گفته رئیس نظام پزشکی تاکستان، اگر این کلینیک ها به جای پذیرش مستقیم مردم، در قالب نظام ارجاع به مردم ارائه خدمات می کرد، قطعا شهروندان در مراجعات اول خود به پزشکان خانواده و در صورت نیاز به خدمات تخصصی و فوق تخصصی، از مسیر نظام ارجاع با پرداخت هزینه های بسیار کمتر ، از متخصصان بهره مند شده و برای دست یابی به سلامت خود سرگردان نمی شدند.

وی با گلایه از اینکه سرنوشت کلینیک های ویژه مانند همه مراکز دولتی است که خدمات تخصصی را ارائه می دهند، افزود: در ارزیابی مراجعین به مراکز خواهید دید گروهی که نیازمند واقعی آن خدمت نیستند، به فراخور ذهنشان به آن مراکز مراجعه و خدمات مورد نیاز خود را دریافت کرده اند و در مقابل شهروندانی که نیازمند واقعی آن خدمات بودند، با مراجعه به مراکز دولتی و کلینیک های ویژه، پشت درهای بسته تکمیل ظرفیت قرار گرفته و نتوانستند از خدمات مورد نیازشان بهره مند شوند.

طاهرخانی با تاکید بر اینکه دولتمردان باید دقت کنند که طرح ها و برنامه هایشان جامعه پزشکی را دچار چالش نکند، عنوان کرد: در حال حاضر قریب به ۸۰ درصد خدمات سرپایی در بخش خصوصی به مردم ارائه می شود و ماندگاری و پویایی بخش خصوصی می تواند شهروندان را در دسترسی به خدماتشان یاری کند.

وی اضافه کرد: امروز با آغاز بکار کلینیک های ویژه با فرانشیزهای بسیار پایین در کشور، قطعا بسیاری از مطب ها و مراکز خصوصی که ارائه خدمات سرپایی به شهروندان را عهده دار هستند، به علت مجاورت این کلینیک ها دچار مشکل در گردش اقتصادی خود خواهند شد.

عضو شورای عالی نظام پزشکی یادآور شد: بهتر است به جای اجرای طرح های شتاب زده در نظام سلامت کشور، بیمه های کشور را پای میز مذاکره به تمکین از وظایف قانونی خود هدایت کنند و بیمه ها با اجرای وظایف قانونی خود، نه تنها سهم بیشتری از هزینه های درمانی مردم را تقبل کنند بلکه پرداخت هایشان به گونه ای باشد که مردم در بخش خصوصی نیز بتوانند ارقام کمتری را پرداخت کرده و بیمه ها نیز بتوانند تعرفه ها را پوشش دهند.

وی با ابراز تاسف از اینکه به جای الزام بیمه ها به اجرای تکالیف قانونی خود، به طرح هایی که تنها جنبه مسکن داشته اقدام می کنند، افزود: این طرح ها در کوتاه مدت پرداخت از جیب مردم را نه برای همه شهروندان کشور بلکه برای معدودی از آن کاهش داده و تلاش در جهت سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی نظام سلامت کشوردارند.

رئیس نظام پزشکی تاکستان با بیان اینکه راه گریزی برای متولیان نظام سلامت و نظام بیمه ای کشور وجود ندارد و باید با تمکین از قانون به وظایف و تکالیف قانونی خود به درستی عمل کنند، تصریح کرد: بیمه ها باید سهم پرداختی خود در قسمت سرپایی بخش خصوصی را افزایش داده تا پرداخت از جیب مردم به ارقام معقولی برسد.

وی خاطرنشان کرد: طرح تحول سلامت با تمام هزینه هایی که به نظام سلامت کشور تحمیل کرد، تنها توانست پرداخت های مردم در قسمت بستری بیمارستان های دولتی را به ارقام معقولی برساند .

به گفته طاهرخانی، متولیان نظام سلامت کشور باید در طرح ها و برنامه ها به گونه حرکت کنند که بخش خصوصی دچار چالش در گردش اقتصادی نشود چرا که اگر بخش خصوصی نتواند با همین کمیتی که به مردم خدمات می دهد، به خدمات خود ادامه دهد و به دلیل چالش های اقتصادی به تعطیلی کشانده شده و قطعا مردم در دریافت خدمات سرپایی دچار مشکل خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه بخش های دولتی ظرفیت لازم برای ارائه خدمات سرپایی به شهروندان را ندارند، اذعان داشت: بر اساس قانون، دسترسی به خدمات از وظایف دولت ها است و دولت ها باید به گونه ای حرکت کنند که شهروندان در اقصی نقاط کشور از خدمات مورد نیازشان بهره مند شوند.

عضو شورای عالی نظام پزشکی در پایان تاکید کرد: پیش از اینکه دولت ها به وظیفه و تکلیف قانونی خود عمل کنند، جامعه پزشکی با دولتمردان همراهی کردند و با دایر کردن مطب ها و مراکزی در نقاط مختلف کشور در بخش خصوصی، دسترسی مردم به خدمات مورد نیازشان را هموار کردند بنابراین دولتمردان هم امروز باید در برنامه و طرح هایشان به گونه ای حرکت کنند که ادامه این راه را با جامعه پزشکی طی کنند.