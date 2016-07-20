به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن تاکید بر اهمیت تالاب های بین المللی هامون، گفت: طی سه سال گذشته اقدامات بسیاری برای احیاء و نجات هامون که طی سال به دلیل غفلت و بی توجهی نسبت به موضوع تالاب ها، مسائل مرزی و خشکسالی و کاهش بارندگی با خشکسالی و تخریب مواجه شده بود، صورت گرفته است.

ابتکار با بیان اینکه یکی از اقدامات مهم، رایزنی و برقراری تعامل با افغانستان در سه سطح محلی، ملی و بین المللی بود، اظهار کرد: در سطح کارگروه محلی و استانی با همکاری استاندار، ارتباطات و رایزنی های مرزی در بحث تامین آب هامون، همکاری با وزارت کشور برای رفع موانع ورود آب از فراه و رفع عمده موانع جریان آب در این قسمت طی سال های ۹۳و ۹۴، لایروبی مسیرها و رودخانه های ورودی به هامون، همچنین اقدام مهم وزارت جهاد کشاورزی برای بهینه سازی مصرف آب و اصلاح الگوی آبیاری و کشت در ۴۰ تا ۵۰ هزار هکتار از اراضی حومه هامون پیگیری و انجام شد.

معاون رئیس جمهور افزود: کارگروه ملی نیز انجام اقداماتی همچون هماهنگی با دستگاه های اجرایی برای تامین حق آبه و تدوین برنامه مقابله با گرد و غبار استان را در دستور کار خود قرار داد که از نتایج این اقدامات می توان به تخصیص دو نوبت حق‌آبه به هامون از ابتدای سال جاری تا کنون اشاره کرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر این موضوع که احیاء و نجات هامون مهم ترین پیش شرط مذاکرات دو جانبه ایران با افغانستان طی سه سال گذشته بوده، تصریح کرد: این موضوع حتی در بالاترین سطح و توسط رئیس جمهور روحانی دنبال شده و در مکاتبات و مذاکرات ایشان نیز بر ضرورت احیاء و نجات هامون با همکاری دو کشور ایران و افغانستان اصرار شده است.

ابتکار اشاره ای هم به اقداماتی همچون دیدار و جلسه خود با هیات خبرنگاران افغان، نمایندگان NGO های افغان و حضور در مدارس کودکان افغان داشت و افزود: در این دیدارها و جلسات، تلاش شد موضوع هامون به عنوان مسئولیت ملی دو کشور و مهم ترین اصل تعامل، از سطح دانش آموزی تا خبرنگاران و فعالان مدنی و محیط زیستی مطرح و همه جا هامون در مرکز توجه قرار گیرد.

وی ضمن یادآوری دیدار با اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در تهران، خاطرنشان کرد: این دیدار نخستین دیدار رسمی در این سطح میان دو کشور بود که تمام یک ساعت زمان دیدار به موضوع و اهمیت احیای هامون به عنوان میراث مشترک دو کشور اختصاص داده شد و البته در پایان آن دیدار رئیس جمهوری افغانستان با استقبال از پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک برای احیاء هامون میان دو کشور، قول همکاری مساعد داد.

معاون رئیس جمهور با اشاره به برگزاری مراسم روز جهانی تالاب ها سال ۱۳۹۳ در سیستان و بلوچستان با محوریت تالاب های بین المللی هامون و با حضور نماینده مقیم سازمان ملل در تهران، سفرای کشورهای مختلف از جمله آلمان و افغانستان، خبرنگاران رسانه های خارجی و شخصیت ها و مقام های ملی و محلی، اظهار کرد: تمامی این اقدام برای جلب نگاه و توجه ملی و بین المللی به موضوع هامون و اهمیت آن صورت گرفت.

به گفته این مقام مسئول، ثبت هامون در یونسکو به عنوان ذخیره‌گاه زیست‌کره می تواند گام مهم دیگری برای رفع چالش های فرامرزی این تالاب و جذب همکاری های بین المللی در این زمینه باشد.

ابتکار با اشاره به سه بار سفر نماینده مقیم سازمان ملل متحد در ایران به استان سیستان و بلوچستان برای بازدید از هامون، گفت: سازمان حفاظت محیط زیست تلاش ویژه ای برای طرح مسئله در عرصه جهانی و به یاری گرفتن و مشارکت نهادهای بین المللی انجام داده است و امروز بر خلاف نیم دهه قبل، هامون در مرکز توجهات بین المللی قرار گرفته است به گونه ای که نماینده سازمان ملل متحد در ایران اعلام می کند که از ده دقیقه فرصت سخنرانی خود در گردهمایی محیط زیستی سوئیس پنج دقیقه را به هامون اختصاص داده است.

معاون رئیس جمهور ضمن تاکید بر اینکه اقدامات برای احیاء و نجات هامون، همچنین بهبود وضعیت محیط زیستی سیستان و بلوچستان ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: متاسفانه مردم استان در حال حاضر درگیر چالش مهمی به نام گرد و غبار هستند که در کوتاه مدت باید اقداماتی چون کاهش مواجهه با این پدیده و اثرات آن از طریق اطلاع رسانی به موقع و پیش از وقوع پدیده گرد و غبار را در دستور کار قرار داد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: اطلاع رسانی به موقع که مانع از حضور مردم در اماکن عمومی و فضاهای غیر سرپوشیده می شود، تعطیلی مدارس، ادارات و دانشگاه ها در زمان وقوع پدیده با شدت بالا، ایجاد امکانات برای استفاده مردم از پوشش هایی با جنس نانو برای کولرها که هم اکنون با همکاری شرکت های دانش بنیان در زابل در حال پیگری و انجام است، توزیع ماسک های مناسب، عایق بندی منازل و ادارات، تجهیز مراکز درمانی و اورژانس از جمله راهکارهای کوتاه مدت برای مقابله با پدیده گرد و غبار و اثرات آن است.

ابتکار اشاره ای هم ابلاغ مصوبه جدید دولت برای مقابله با پدیده گرد و غبار داشت و گفت: دولت ضمن تاکید بر ابعاد عظیم جهانی و منطقه ای این پدیده، پیگیری قوی تر پدیده گرد و غبار را در دستور کار قرار داده است.

معاون رئیس جمهور یادآوری کرد: کارگروه استانی مقابله با گرد و غبار با همکاری های نهادهای مختلفی همچون استانداری، مدیریت بحران وزارت کشور، سازمان هواشناسی و سازمان حفاظت محیط زیست پیگیر انجام اقدامات متعدد در این زمینه است.