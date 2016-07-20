به گزارش خبرنگار مهر، این مرکز با بیش از ۲۰ مترمربع زیربنا در بیمارستان ۱۷ شهریور آبادان احداث و تجهیز شده که شامگاه سه شنبه به افتتاح رسید.

خرید دستگاه سی.تی.اسکن این مرکز ۲.۵ میلیارد ریال هزینه در برداشت.

دستگاه سی.تی اسکن موجود در این مرکز یکی از دستگاه های خوب و پیشرفته ایست که قابلیت پوشش وزنهای بالای ۱۰۰ کیلوگرم را دارد، علاوه بر این دستگاه های دیگری از جمله آندوسکوپی، سی تی آنژیو و سونوگرافی در این مرکز هست که به بیمه شدگان خدمات خوبی ارائه می دهد.

سازمان منطقه آزاداروند نیز برای احداث ساختمان مرکز سی.تی.اسکن بیمارستان ۱۷ شهریور آبادان مبلغ ۱۰ میلیارد ریال کمک مالی کرده است.