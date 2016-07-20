به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمهور صبح امروز در نخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران ۲۰۱۶ که در برج میلاد برگزار شد، گفت: ارتباط شهرهای جهان با یکدیگر عاملی خواهد بود تا پیوندهای عاطفی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و حتی علمی و مدیریتی بین کشورهای مختلف جهان بیشتر شود.

وی با اشاره به اینکه این عاملی است برای نزدیکتر شدن پیوند اجتماعات و در نهایت کشورهای جهان نسبت به یکدیگر، افزود: در طول تاریخ شهرهای بزرگ آئینه ای بودند که تمدن یک ملت را به نمایش گذاشتند.

روحانی ادامه داد: نحوه چیدمان مناطق مسکونی، تجاری، اقتصادی، عبادتگاه ها، مناطق علمی، نشانگر شیوه نگر عالمان، اندیشمندان و متفکران آن جامعه بوده است.

رئیس جمهور با بیان اینکه همواره در سایه شیوه اداره شهرها و نحوه بنای آن با زوایای تمدن کشورها آشنا می شویم، تصریح کرد: در طول سال های اخیر به دو دلیل ارتباط شهرها به هم نزدیک شده است، از یک سو وسایل ارتباطی، شرایط گردشگری را برای همه جهان آسانتر کرده است و از طرف دیگر شبکه های فضای مجازی ارتباط، اندیشه ها، افکار و نظرات را به یکدیگر نزدیک کرده است.

روحانی گفت: این نزدیکی انسان ها و افکار، پایه و زیربنایی برای تعامل فرهنگ ها در جوامع انسانی است.

رئیس قوه مجریه با اشاره به اینکه امروز اگر بخواهیم در جهان به یک ثبات و آرامش برسیم، باید تحمل و بردباری ها را افزایش داده و قبول تمایز فرهنگ های مختلف را بپذیریم، خاطرنشان کرد: باید قابل تفاهم بودن افکار و فرهنگ های گوناگون را قبول کنیم.

روحانی یادآور شد: اگر می خواهیم از خشونت، افراطی گری و تروریسم فاصله گرفته و به یک صلح پایدار در جهان دست پیدا کنیم، راهش بالا بردن بردباری و احترام به فرهنگ یکدیگر و نزدیک تر شدن جوامع مختلف از نظر فرهنگی و سبک زندگی است.

رئیس‌جمهور ادامه داد: شوراها در همه جوامع به عنوان یک نهاد برآمده از آرای مردم، جایگاه خاص و ویژه‌ای دارند.

وی با بیان اینکه قانون اساسی ما برگرفته از تفکرات دینی است، گفت: ما دارای اقوام مختلف، سلایق مختلف و ویژگی‌های اقلیمی متفاوت هستیم، در چنین کشوری برای اراده یک بخش از جامعه، یک شهر و حتی یک محله، هر مقدار بتوانیم از نظرات مردم بیشتر استفاده کنیم، بهتر می‌توانیم سلایق مردم را به کرسی بنشانیم.

دو لایحه دولت برای شهرداری ها

روحانی افزود: برای اداره شهرها اقدامات خوبی تا امروز صورت گرفته و اقدامات دیگری باید به کمک این راه بیاید.

رئیس‌جمهور ادامه داد: دو لایحه نظام مدیریت شهری و درآمد پایدار برای شهرداری‌های سراسر کشور، مراحل خود را در دولت طی خواهد کرد و با این قوانین جدید حتماً راه برای حرکت دقیق‌تر و سریع‌تر برای شهرداران و شوراها فراهم خواهد شد.

وی تصریح کرد: درآمد پایدار برای شهرداری‌ها در مجموع مشکلات فراوانی برای کلانشهرها و روستاها به وجود آورده و امروز علیرغم اینکه در شهرها کارهای بسیاری انجام گرفته، یک حرکت بسیار خوبی را در تهران شاهد بودیم.

مضرتر از اتکای کشور به درآمد نفتی، اتکای درآمد شهرداری‌ها به فروش تراکم است

روحانی خاطرنشان کرد: گاهی از تراکم استفاده می‌کنیم و گاهی از تغییر کاربری برای اراضی استفاده می‌کنیم که این کار مشکلاتی را برای شهر به وجود می‌آورد، اما همانقدر که اتکای کشور به درآمد نفتی مضر است، از آن مضرتر اتکای درآمد شهرداری به تراکم است.

رئیس‌جمهور تاکید کرد: همان‌گونه که باید قدم به قدم بودجه کشور را از درآمد نفتی جدا کنیم، از آن طرف هم باید برای اداره شهرها راهی، پیدا و درآمد پایدار و سالم ایجاد کنیم.

وی استفاده از تجربه دیگر کشورها را ضروری دانست و گفت: باید مردم در برابر زحمات شوراها و شهرداران، احساس لذت بیشتری داشته باشند.

روحانی با اشاره به بحران‌هایی که امروز شهرهای مختلف کشور با آن مواجه هستند، گفت: ریزگردها مسئله‌ای است که شهرهای ما را با بحران مواجه کرده است. در کشورهای پیشرفته اقدامات بازدارنده‌ای برای این کار صورت گرفته تا خسارتش کم شود.

رئیس‌جمهور ادامه داد: محیط‌زیست اگر تا دیروز به عنوان یک امر تجملاتی در ذهن بعضی می‌آمد، اما امروز ضرورت زندگی ماست.

وی تصریح کرد: توسعه اگر پایدار نباشد، ما نمی‌توانیم زندگی و سلامت مردم را به خوبی تضمین کنیم.

روحانی با تاکید بر اینکه در دولت یازدهم اقدامات اساسی در مسائل زیست محیطی انجام شده است، گفت: برای ما مهم بود که دریاچه زیبای ما تبدیل به منبع غبار نمک برای تخریب زندگی ۱۴ میلیون انسان نشود؛ لذا اولین تصمیم هیأت وزیران در این دولت مصوباتی در خصوص دریاچه ارومیه بود و امروز خوشحالیم که وضعیت این دریاچه تثبیت شده و غرب کشور را از خطر بزرگ دور کرده‌ایم.

رییس‌ جمهور خاطر نشان کرد: افزایش تولید بنزین یورو4 به 25 میلیون لیتر در روز و نیز افزایش تولید گاز به 140 میلیون مترمکعب از دیگر اقدامات دولت یازدهم برای کاهش آلودگی هوا بوده است و دولت تصمیم دارد تا پایان سال تنها 9 درصد از سوخت نیروگاه‌های کشور با سوخت مازوت باشد.

روحانی اضافه کرد: در زمینه مسایل محیط زیستی باید گام های بسیار مهمی برداشته شود و یک گام بزرگ می‌تواند جذب سرمایه، تکنولوژی، فناوری‌ و نیز مدیریت در این حوزه باشد.

رییس‌ جمهور گفت: با مصرف بهینه انرژی می‌توان تحولات بزرگی در استفاده صحیح از انرژی و همچنین مسایل زیست محیطی ایجاد کرد.

روحانی در ادامه توسعه شبکه های ریلی و قطار شهری و بین شهری را بهترین راه‌ برای حل مشکلات موجود در زمینه حمل و نقل در کشور دانست و اظهار داشت: متأسفانه سهم بخش ریلی از حمل و نقل کشور اندک است و دولت یازدهم سرمایه‌گذاری بزرگی روی حمل و نقل ریلی انجام داده و آن را ادامه خواهد داد.

رییس‌ جمهور افزود: در شهری مانند تهران، مترو می‌تواند بهترین، سالم‌ترین و سریع‌ترین وسیله حمل و نقل باشد و ضمن سهولت در رفت و آمد، سلامت محیط زیست را نیز تضمین می‌کند.

روحانی در ادامه شهر هوشمند و الکترونیک و استفاده از ابزار فضای مجازی را در مدیریت شهری مورد تأکید قرار داد و گفت: بسیاری از سفرها، رفت و آمدها و قرار گرفتن در صف‌های طولانی می‌تواند جای خود را به ارتباط از طریق شبکه‌های اینترنتی بدهد و دولت تلاش زیادی برای توسعه پهنای باند در شهرها و حتی روستاها. انجام داده است.

فساد با موعظه و سخنرانی حل نمی‌شود/شهر هوشمند؛ راه مقابله با فساد

رییس‌ جمهور با بیان اینکه ارتباط الکترونیکی می‌تواند سلامت اداری را نیز تضمین کند، گفت: چنانچه کارهای اداری از طریق فضای مجازی انجام شود، فساد به مراتب کاهش می‌یابد.

روحانی تصریح کرد: فساد موضوعی نیست که تنها با بخشنامه، موعظه، سخنرانی و حتی قانون و تعیین مجازات، بتوان آن را به طور کامل کنترل کرد، بلکه باید در مسیر مبارزه با فساد، ریشه‌های اصلی آن را مورد توجه قرار داد که یکی از راه‌های پیشگیری از آن، استفاده از فضای هوشمند و الکترونیک است و دولت در این زمینه آماده کمک و همکاری است تا به اهداف بلند خود دست یابیم.

رییس‌ جمهور همچنین اهمیت توجه به معماری شهری را مورد تأکید قرار داد و گفت: معماری، سبک زندگی را بوجود می‌آورد و می‌تواند هدایتگر جامعه در مسیر برنامه‌های روزمره باشد که در گذشته در شهرهای بزرگ از جمله اصفهان، این موضوع مورد توجه قرار گرفت، اما امروز متأسفانه نوعی بهم ریختگی در معماری و آلودگی بصری در این حوزه مشاهده می‌شود.

روحانی تصریح کرد: حفظ هویت ایرانی – اسلامی و تمدنی در معماری شهرهای کشور ضروری است.