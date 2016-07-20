سرهنگ هوشنگ زندی در گفتگو با خبرنگار مهر، به تشریح شرایط خدمت سربازی برای سربازان متاهل بر اساس ابلاغیه جدید ناجا پرداخت.

وی اظهار داشت: بر این اساس مشمولان متاهل می توانند خدمت سربازی را در محل سکونت خود انجام دهند.

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه افزود: سربازان متاهل بر این اساس پس از گذراندن دوره آموزشی به محل سکونتشان انتقال یافته و خدمت خود را در آنجا سپری می کنند.

زندی همچنین از در نظر گرفتن ۳ ماه کسر خدمت برای سربازان متاهل به ازای هر فرزند خبر داد.

وی تصریح کرد: همچنین بر اساس ابلاغیه جدید، افزایش تعداد روزهای مرخصی برای سربازان متاهل در نظر گرفته شده است.

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: بر این اساس، تعداد روزهای مرخصی این سربازان از ۲۲ به ۳۰ روز افزایش یافته است.

زندی همچنین از در نظر گرفتن مرخصی ساعتی برای سربازان متاهل حداقل سه روز در هفته بعد از ساعات اداری خبر داد.

وی گفت: این سربازان همچنین برای حضور در دوره هایی نظیر دوره های آموزش فنی و مهارتی در اولویت خواهند بود.