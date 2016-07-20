به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی تعزیرات حکومتی استان اصفهان، غلامرضا صالحی اظهار داشت: مدیر یکی از کلینیک های تخصصی استان اصفهان مبلغ ۱۷۵ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال بیشتر از تعرفه قانونی اخذ کرده بود که محکوم به پرداخت جریمه نقدی و درج در پرونده پزشکی شد.

وی افزود: پرونده این پزشک متخلف با شکایت دو نفر شاکی در شعبه ششم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات بهداشتی و درمانی اداره کل تعزیرات حکومتی استان مورد رسیدگی قرار گرفت.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان اضافه کرد: مبلغ مازاد بر تعرفه نیز توسط پزشک متخلف به بیماران بازگردانده شد.

وی با بیان اینکه در سه ماهه نخست امسال افزون بر شش هزار پرونده در تعزیرات حکومتی استان اصفهان رسیدگی و مختومه شده است، تصریح کرد: میزان محکومیت مالی ناشی از این پرونده ها ۱۶۵ میلیارد و ۵۵ میلیون و ۸۲۱ هزار و ۲۸۶ ریال بوده است.