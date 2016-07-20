به گزارش خبرنگار مهر، احسان جمالی امروز در حاشیه بازدید از بیست و یکمین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور در دانشگاه تربیت مدرس، در جمع خبرنگاران گفت: بیست و یکمین دوره المپیاد در روزهای ۳۰ و ۳۱ تیرماه در ۲۰ گروه و ۲۰ رشته با حضور ۹۵۵ داوطلب برگزار می شود.

وی افزود: در این آزمون ۹۵۵ نفر شرکت کرده اند که تعداد ۳۱۰ نفر از طریق آزمون کارشناسی ارشد و مابقی از طریق آزمون های نیمه متمرکز از قطب های ۸ گانه دانشگاهی در این دوره شرکت کرده اند.

جمالی یادآور شد: نتایج نهایی در ۱۷ رشته از طریق سایت سازمان سنجش شهریورماه اعلام می شود و نتایج ۳ رشته ریاضی، شیمی و آمار در اوایل هفته آینده اعلام می شود.

وی خاطرنشان کرد: برای ۳ رشته ریاضی، شیمی و آمار المپیاد بین المللی برگزار می شود که برگزیدگان این سه رشته با داوطلبان از ۱۲ کشور از جمله روسیه، هند، لهستان و چندین کشور دیگر با هم به رقابت می پردازند.

وی افزود: المپیاد بین المللی علمی دانشجویی در رشته های ریاضی، شیمی و آمار در روزهای ۱۷ تا ۲۱ مردادماه برگزار می شود و امکان دارد تعداد کشورهای بیشتری در این دوره شرکت کنند.

دبیر المپیاد علمی دانشجویی کشور با اشاره به تسهیلاتی که به برگزیدگان در المپیاد اختصاص می یابد، گفت: نفرات برتر این المپیاد دو تسهیلات از وزارت علوم و بنیاد ملی نخبگان دریافت می کنند.

وی گفت: تسهیلاتی که از طریق وزارت علوم به آنها داده می شود امکان ادامه تحصیل بدون آزمون ۱۵ نفر اول هر رشته در مقطع کارشناسی ارشد است .

جمالی اضافه کرد: تسهیلات بنیاد ملی نخبگان نیز شامل امتیازات فرهنگی، علمی و معافیت نظام وظیفه برای پسران است. همچنین این افراد تحت پوشش بنیاد در آمده و از امکانات ادامه تحصیل در بنیاد بهره مند می شوند.