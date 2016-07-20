به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر، عباس جمشیدی با بیان اینکه شالوده اقتصاد مقاومتی از فنی حرفه ای و آموزش مهارت ها به افراد شکل می گیرد، افزود: افراد با مراجعه به سازمان و گذر از مراحل آموزش مهارت، دریافت مدرک و ارائه تسهیلات از جانب دولت و تامین سرمایه می توانند در ایجاد اشتغال هرچند کوچک موفق شوند.

وی در ادامه تاکید کرد: مرکز آموزش فنی و حرفه ای بایستی ضمن شناسایی مشکلات و نیازهای شهرستان، آموزش هایی متناسب با نیاز شهرستان را تقویت کند و در صورتی که مهارتی در شهرستان اشباع شده آموزش مهارت جدیدی را جایگزین آن کند.

فرماندار بوشهر با اشاره به اینکه آموزش های فنی و حرفه ای باعث افزایش اشتغال، تولید ثروت و ایجاد رفاه و آرامش در جامعه است اظهار داشت: با توجه به امکانات و پتانسیل‌های شهرستان، به خصوص در حوزه صنعت و صنایع دریایی، آموزش مهارت ها را به این سمت سوق دهید و از آموزش مهارت‌هایی که کاربرد خاصی در شهرستان ندارد تا حد امکان اجتناب کنند.