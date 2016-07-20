حسین محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر شاخص کیفیت هوای ۲۴ ساعت گذشته شهرستان کرج را ۸۴ اعلام و اظهار کرد: در حال حاضر کیفیت هوای این شهرستان سالم است.



وی در ادامه شاخص کیفیت هوای شهرستان فردیس را ۱۲۵ اعلام کرد و گفت: کیفیت هوای این شهرستان برای گروه ها حساس ناسالم است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز شاخص کیفیت هوای شهرستان ساوجبلاغ را ۱۰۳ اعلام کرد و گفت: کیفیت هوای این شهرستان نیز برای گروه ههای حساس ناسالم اعلام می شود.

به گفته مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز زمانی که شاخص کیفیت هوا بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰ قرار بگیرد وضعیت هوا برای همه گروه‌ها ناسالم می شود.

محمدی در پایان به شهروندان ساوجبلاغی، فردیسی و همچنین افراد مبتلا به بیماری های قلبی یا ریوی و همچنین سالمندان و کودکان توصیه کرد از فعالیت های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند.