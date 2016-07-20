استاندار آستراخان روسیه راهی مازندران می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مظفری دبیر شورای اطلاع‌رسانی مازندران صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در این سفر رسمی و چهارروزه، آلکساندر ژیلکین استاندار آستراخان را رادیک خاریسوف وزیر صنعت، حمل و نقل و منابع طبیعی استان آستراخان، آلکسی گالکین وزیر کشاورزی و شیلات استان آستراخان، دنیس آفاناسیِف وزیر روابط بین الملل و اقتصاد خارجی استان استراخان، لئونید کوچِروک جانشین موقت وزیر توسعه اقتصادی استان آستراخان، میخایل پِنیا رئیس اداره نظارت استانداری آستراخان، مارینا زایتسِوا رئیس آژانس مخابرات و ارتباطات دست جمعی استان آستراخان، تاتیانا پروبلِوا معاون وزیر فرهنگ و گردشگری استان آستراخان، ویکتور ویناکوروف رئیس اتاق بازرگانی و صنایع استان آستراخان، آلکسی شتوندا رئیس شهرداری «منطقه خرابالینسکی»، ریفات آسانوف رئیس نمایندگی آژانس فدرال شیلات در جمهوری اسلامی ایران، تیمور رحمت الله یِف معاون رئیس بخش بین الملل وزارت روابط بین الملل و اقتصاد خارجی استان آستراخان، سرگی لوُف معاون رئیس بخش بین الملل وزارت روابط بین الملل و اقتصادی خارجی استان آستراخان، سرگی میلوشکین مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی «لوتوس»، ایرینا ایماکُوا مدیر بخش اعضای منطقه ویژه اقتصادی «لوتوس» و یک تیم سه نفره رسانه‌ای همراهی می‌کنند.

مدیر کل روابط عمومی استانداری مازندران افزود: این هیئت اقتصادی و تجاری روزهای شنبه و یکشنبه دوم و سوم مرداد در مازندران و روزهای دوشنبه چهارم و سه شنبه پنجم مرداد در تهران حضور خواهند داشت.

وی تاکید کرد: نشست با استاندار مازندران و مسئولین استان، بازدید از مراکز مهم اقتصادی، تجاری، تولیدی، گردشگری، دانشگاهی، تحقیقاتی، رسانه‌ای از جمله برنامه‌های سفر چهارروزه این هیئت بلندپایه استان آستراخان روسیه به مازندران و تهران است.

قابل ذکر است: این دومین سفر رسمی آلکساندر ژیلکین استاندار آستراخان روسیه به مازندران در دولت تدبیر و امید است.