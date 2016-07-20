به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های مقاومت، تظاهرات ضد دولتی مردم بحرین همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، مردم بحرین در حمایت از «شیخ عیسی قاسم» رهبر شیعیان این کشور در شهر «ستره» تظاهرات برگزار کردند.

از سوی دیگر، در منطقه «عالی» نیز یک تجمع مردمی در حمایت از شیخ عیسی قاسم برگزار شد.

این در حالی است که گفته می شود خودروهای زرهی وابسته به رژیم آل خلیفه همچنان در نزدیکی محل تحصن مردم بحرین در منطقه «الدراز» مستقر هستند.

در روستای «أبو صیبع» نیز مردم بحرین در اعتراض به سرکوبگری های آل خلیفه تظاهرات کردند.