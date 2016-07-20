به گزارش خبرنگار مهر، جلیل مختار شامگاه سه شنبه در آئین افتتاح مرکز سی.تی.اسکن بیمارستان ۱۷ شهریور آبادان گفت: رایزنی هایی در این خصوص در سطح وزارتخانه انجام شده و جزو طرحهای آتی به شمار می رود.

وی با بیان اینکه ساخت مرکز سی.تی.اسکن هدیه ای بزرگ برای مردم شهرستان آبادان است، افزود: انتظار می رود خدمات درمانی و سلامت برای شهرستان آبادان توسعه بیشتری یابد و شاهد تحولات خوبی در این حوزه باشیم.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر تسریع در امر ساخت بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی تامین اجتماعی، رسیدگی و وضعیت بیمه صیادان، خبرنگاران و موضوع انتقال سوابق خدمات فرهنگیان که به دلیل عدم اطلاع رسانی درست آنان را به دردسر انداخته، به عنوان برخی مشکلات قابل پرداخت در شهرستان آبادان نام برد.

مختار با اشاره به ارتقای سطح کمی خدمات در بحث درمان و سلامت، خواستار توسعه کیفی این خدمات نیز شد.

وی با ابراز تاسف از کارکرد پزشکان معالجی که بالاتر از رقم، آمار و تعهدشان برای بیماران نسخه می پیچند، اظهار کرد: نسخه پیچیدن به طور تحکمی و محدودیت دارویی ظاهرا جزو تعهدات استخدامی پزشکان به شمار می رود.