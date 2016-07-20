به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان، شهرداری و شورای اسلامی شهر لاهیجان با مشارکت اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان، هفتمین دوره از جشنواره تئاتر خیابانی «شهروند» لاهیجان را در نیمه دوم شهریور ماه سال جاری برگزار می کند.

لذا از گروه های تأتری علاقه مند به شرکت در این جشنواره دعوت می شود تا برای اطلاعات بیشتر و آگاهی از شرایط شرکت در هفتیمن جشنواره تئاتر خیابانی «شهروند» لاهیجان با تلفن های ٤٢٣٣٢١٠٣ - ٤٢٣٣٣٥٣٥ - ٤٢٣٤٣٠١٢ (کد استان گیلان ٠١٣) تماس گرفته و یا به آدرس سایت http://shahrvand-lahijan.ir مراجعه کنند.