به گزارش خبرگزاری مهر ، محمود گودرزی در دهمین همایش سراسری و اولین همایش مجازی تربیت و آموزش ناجا ضمن اظهار خرسندی و خشنودی در ملاقات با مسئولان ورزشی ناجا و نیروهای مسلح، گفت: نیروی انتظامی، یک نیروی انقلابی و بسیار منضبط و پرانرژی است که مسئولان آن به ورزش کمک می کنند.

وی از همکاری ارزنده، نزدیک و تنگاتنگ مسئولان ناجا با حوزه ورزش قدردانی کرد و گفت: این امر، به لحاظ انتظام بخشی، مراقبت، صیانت از فضاهای ورزشی، روشی بسیار پسندیده، اخلاقی و فرهنگی است.

وزیر ورزش و جوانان با تاکید بر جلوگیری از بروز آسیب ها در حوزه ورزش، گفت: با توجه به حضور کثیر جوانان در اماکن ورزشی، تهدیداتی در این رابطه وجود دارد، انصافاً در این خصوص نظم و امنیت مطلوبی حاکم است که باید قدردان آن باشیم.

گودرزی با تاکید بر حفظ و ارتقاء امنیت و آرامش در جامعه به خصوص فضاهای ورزشی، گفت: در سایه جوانمردی و فعالیت بسیار گسترده نیروهای مسلح و ناجا در شهرها و مرزها، امنیت خوبی وجود دارد.

وی با بیان اینکه ناجا به عنوان نمادی از اقتدار ملی در حوزه های ورزش، صنعت و .... فعالیت چشمگیری دارد، بیان داشت: نیروی انتظامی حقیقتاً در بحث ایجاد امنیت در ورزشگاه ها شرایط خوبی را فراهم می کند تا جامعه دچار آسیب نشود.

این مسئول بر آمادگی جسمانی کارکنان نیروی مسلح به خصوص ناجا برای انجام هر نوع فعالیت رزمی تاکید کرد و افزود: نشاط، شادابی چهره، آراستگی ظاهر از دیگر عوامل موثر اقتدار نیروی مسلح به شمار می آید؛ این اقتدار، شرایط را برای کسانی که سعی در تضعیف نظام دارند، مأیوس می کند.

وی به توسعه امکانات و پیشرفت های ورزشی در نیروهای مسلح اشاره کرد و گفت: آمادگی جسمانی نیروهای مسلح، باعث غرور و افتخار است که مجموعه ای آماده و پا به کار را برای ایجاد و حفظ نظم و امنیت فراهم کرده است.

گودرزی، نظم و امنیت در شهرها و در مرزها را در سایه پایمردی شهدا دانست و گفت: ما باید شاکر این زحمات، مجاهدت ها و تلاش های شهیدان باشیم.