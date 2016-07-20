به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی شامگاه سه‌شنبه در مراسم افتتاح مرکز نگهداری شبانه روزی موقت برای افراد دارای اختلالات طیف اتیسم در مشهد اظهار کرد: ۷۹ درصد ازدواج‌ها درکشور بدون آموزش های قبل از ازدواج به ثبت رسیده است.

وی ادامه داد:سازمان بهزیستی کارهای زیادی در زمینه کاهش طلاق انجام داده است که مهمترین آن آموزش‌های پیش از ازدواج است و از ۷۰۰ هزار ازدواجی که در کشور به ثبت رسیده است، ۲۱ درصد این افراد آموزش های پیش ازدواج را فرا گرفتند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: آموزش قبل از ازدواج تنها برای ازدواج نیست بلکه بر مسئله فرزندآوری و فرزندپروری نیز موثر است بنابراین تکامل و رشد همه جانبه فرزندان باید برای والدین حائز اهمیت باشد تا کودکان در آینده بتواند به عنوان یک انسان کامل درجامعه ایفای نقش کند.

محسنی با اشاره به تخصصی برگزار شدن آموزش‌های پیش از ازدواج گفت: بهزیستی کشور سه هزار و ۹۰۰ مدرس تخصصی ازدواج را استخدام کرده است تا در زمینه آموزش‌های قبل از ازدواج کار کنند، علاوه براین، هزار و ۶۰۰ مرکزمشاوره و ۴۵۰ پایگاه سلامت اجتماعی در این زمینه راه‌اندازی شده است.

وی با اشاره به مسئله پیشگیری از طلاق گفت: دراین زمینه باید تلاش دوجانبه انجام شود، به‌گونه‌ای که هم بتوان طلاق را کنترل کرد وهم آسیب های ناشی از طلاق نیز کاهش یابد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور اظهار کرد: درسال ۸۵، به ازای هر ۸.۳ ازدواج درکشور یک طلاق به ثبت رسیده است که این آمار در سال ۹۰ به ۶.۱ رسیده، یعنی سالانه شاخص طلاق حدود ۰.۴ به ازای هر ازدواج افزایش یافته است.

محسنی با بیان اینکه سازمان بهزیستی کشور با اهدافی چون تلاش و کوشش مستمر برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی، توانمندسازی افرادی که دچار مشکل شده اند، مداخله به موقع در مباحث آسیب‌های اجتماعی و استفاده از ظرفیت های ارزشمند علمی در راستای کمک به سلامت جامع تلاش می‌کند، گفت: بهزیستی در سال ۹۴، از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تولد درکشور موفق شده است برای یک میلیون و ۶۰ هزار کودک را غربالگری شنوایی را انجام دهد، یعنی پوششی ۶۷ درصدی دراین زمینه صورت گرفته است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: به تشخیص کارشناسان، سه هزار نفر از این کودکان، افرادی هستند که به درمان بیشتری نیاز دارند که طبق تعهد، ما باید پوشش خود را به ۹۵ درصد برسانیم و براساس دستورالعمل سازمانی جهانی بهداشت، اگر سازمانی بهداشتی موفق به پوشش بالای ۹۰ درصد شود، از دیدگاه این سازمان به پوشش صد درصد رسیده است اما حذف کامل ناشنوایی از جامعه غیرممکن است.

گفتنی است در این مراسم تفاهم نامه‌ای درخصوص ارائه آموزش‌های پیش ازدواج در مقطع دوم متوسطه برای دانش آموزان بین سازمان بهزیستی کشور و آموزش و پرورش خراسان رضوی به امضا رسید.