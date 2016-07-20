عبدالرحیم هلالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مشکل فاضلاب منطقه کوی بهروز انتهای بلوار تهران با اجرای خط ۶ اینج به طول ۱۵۰ متر و ساخت منهول های مربوطه است طی شش روز رفع شد.



وی، اجرای این پروژه را با هدف جلب رضایت شهروندان دانست و توضیح داد: در این منطقه، دو خیابان فاقد خط فاضلاب است که وجود سپتیک و تخلیه نشدن به موقع آن، عامل تجمع فاضلاب در منطقه و موجب نارضایتی اهالی شده بود.

رئیس اداره و آب و فاضلاب خرمشهر اضافه کرد: خوشبختانه با اجرای این عملیات، اینک شاهد رفع کامل مشکل فاضلاب در این محدوده هستیم.