اکبر آهنگران در گفتگو با مهر درباره جزئیات توقیف محموله بزرگ قاچاق در یکی از استان‌های غربی کشور، اظهار داشت: رویه سازمان حفظ نباتات و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز این است که محصولات کشاورزی که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند، امحا شوند و ما کاری به سلامت این محصولات نداریم چرا که هیچ‌کس نمی‌تواند زیر بار این مسئولیت برود که این محصولات سالم هستند.

وی با بیان اینکه اگر محصولی به شکل رسمی وارد شود، اسناد و گواهی بهداشت گیاهی کشور مبدأ را دارد، گفت: این اسناد سلامت آن محصول را تائید می‌کند بنابراین اطمینان ما زیاد است و اگر کالای وارد شده، آلوده باشد می‌توانیم به کشور مبدأ اعتراض کنیم و اعتمادمان از آنها سلب خواهد شد.

مدیرکل دفتر قرنطینه سازمان حفظ نباتات با اشاره به اینکه درباره محصولات قاچاق، هیچ کشوری مسئول نیست، گفت: معمولاً در این زمینه مبدأ مشخص نیست و اگر هم باشد، حفظ نباتات و قرنطینه آن کشور تائیدیه‌ای برای این محصولات صادر نکرده است.

آهنگران با بیان اینکه ممکن است محصولات قاچاق هر نوع آلودگی داشته باشد، افزود: همچنین در این زمینه بحث اگروتروریسم و بیوتروریسم مطرح است؛ بدین معنا که ممکن است عده‌ای به صورت عمدی درون محصول وارداتی را آلوده کنند تا روی انسان‌های کشور مقصد تأثیر بگذارد ضمن اینکه این احتمال وجود دارد در درون آن محصولات، عوامل بیماری‌زا و آفاتی ایجاد کرده که محصولات کشاورزی کشور مقصد را دچار مشکل کنند.

وی تاکید کرد: کسی که به دنبال اقدامات اگروتروریسم و بیوتروریسم در کشورهای دیگر است، آفات و بیماری‌ها را به گونه‌ای در محصول ایجاد نمی‌کند که به راحتی کشف شود یا مشخص باشد.

مدیرکل دفتر قرنطینه سازمان حفظ نباتات اضافه کرد: برای تائید سلامت میوه‌های قاچاق باید هر کدام از آنها را به تنهایی برش داد و بررسی کرد تا مطمئن شد آنها سالم هستند و چون چنین کاری امکان‌پذیر نیست باید این محصولات امحا شود.

آهنگران با بیان اینکه محصولات قاچاق، پس از کشف به دستگاه‌های مسئول از جمله سازمان اموال تملیکی تحویل داده می‌شوند تا آن سازمان بررسی کند که با این محصولات باید چه کرد، گفت: معمولاً این سازمان به دنبال این است که اموال توقیف شده را بفروشد که این اقدام درباره محصولات کشاورزی امکان‌پذیر نیست.

وی تصریح کرد: در این زمینه ما نامه‌ای به آن سازمان ارسال کردیم تا هرگونه محصول کشاورزی قاچاق که تحویل آنها می‌شود را امحا کنند.

مدیرکل دفتر قرنطینه سازمان حفظ نباتات، کشف یک محموله قاچاق در یکی از استان‌های غربی کشور را مورد اشاره قرار داد و افزود: مسئولان اداره تملیکی این استان به همکاران ما فشار آوردند که این محموله امحا نشود و به مصرف برسد تا درآمدی از این زمینه حاصل شود.

آهنگران با بیان اینکه مسئولان حفظ نباتات استان مذکور در برابر این موضوع مقاومت کردند، گفت: هیچ محصولی از این محموله به فروش نرفت و همه آنها امحا شده است ضمن اینکه این محموله قاچاق شامل خشکبار نیز بوده و حدود ۲۰ تن مغز گردو در آن وجود داشته است.

وی ادامه داد: امروز نیز قرار است یک محموله میوه قاچاق با حضور مسئولان حفظ نباتات و اداره تملیکی این استان امحا شود که معمولاً این میوه‌ها شامل مرکبات، سیب درختی و لیموترش هستند.

مدیرکل دفتر قرنطینه سازمان حفظ نباتات افزود: یک محموله قاچاق به محض آنکه توقیف می‌شود، چند روزی طول می‌کشد تا اقدامات مربوط به امحای آن، انجام شود و سپس آن را از بین می‌برند.