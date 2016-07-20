به گزارش خبرنگار مهر، کیوان فرح نژاد صبح چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران افزود: در سال گذشته ۶۰ میلیون کیلووات ساعت انرژی مکشوفه بابت انشعابات غیرمجاز در غرب استان وجود داشته که توسط دو هزار و ۵۲۷ انشعاب غیرمجاز و بدون کنتور ایجادشده است.

وی بابیان اینکه چالش جدی ما در حوزه فرهنگ مصرف و تلفات هدر رفت است که باید بافرهنگ سازی و مشارکت مردم صورت گیرد تصریح کرد: بدون شک شاهد کاهش تلفات انرژی برق خواهیم بود.

وی افزود: در ساختمان‌های مسکونی بیش از ۳۷ درصد مصرف برق را سیستم کولر اختصاص داده و روشنایی و ماشین لباسشویی با ۴۰ درصد و ۲ درصد بقیه مصرف برق را به خود اختصاص داده‌اند.

فرح‌زاد عنوان کرد: در سال گذشته دو میلیارد و ۲۵۸ میلیون کیلووات انرژی برای غرب استان دریافت کردیم که اگر صرفه‌جویی صورت می‌گرفت این مصرف به ۲۲۰ میلیون کیلووات کاهش می‌یافت.

مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران، میزان تلفات برق در شبکه را ۱۹ درصد اعلام کرد و گفت: مصرف بی‌رویه انرژی تقریباً ۱۰ برابر استانداردهای بین‌المللی است.

وی گفت: همچنین در سال گذشته به ارزش ۹ میلیارد ریال سرقت سیم برق در منطقه وجود داشته که ۸۸ پرونده سرقت تشکیل و به مراجع قضایی و انتظامی معرفی شد

وی درباره بدهی مشترکان گفت: هم‌اکنون از سال گذشته ۳۵ میلیارد تومان مشترکین به اداره توزیع برق بدهکارند که سهم دوایر دولتی ۹ میلیارد تومان است.

فرح‌زاد عنوان کرد: در غرب مازندران ۵۲۷ هزار مشترک برق وجود دارد که ۶ هزار کیلومتر شبکه فشار ضعیف، ۴ هزار شبکه فشار متوسط و ۱۲ هزار دستگاه ترانس، توزیع برق در غرب استان را انجام می‌پذیرد.