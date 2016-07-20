به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی درزی رامندی سفیر جمهوری اسلامی ایران در لوبلیانا، بعد از ظهر سه شنبه ۲۹ تیر ۹۵ با «کارل ویکتور اریاوتس» معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه جمهوری اسلوونی، در محل آن وزارتخانه ملاقات کرد.

وزیر امور خارجه اسلوونی در ابتدای این دیدار، با اشاره به فضای به وجود آمده پس از توافق هسته ای و رفع تحریم ها علیه ایران اظهار داشت: زمان آن فرا رسیده است تا روابط خود با جمهوری اسلامی ایران را بیش از پیش توسعه دهیم و مهمترین گام در این راستا، بازگشایی سفارت اسلوونی در تهران می باشد.

وی افزود: همان گونه که قبلاً و در دیدار با ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده بودم، اسلوونی تصمیم گرفته است در سال جاری سفارت خود را در تهران بازگشایی نماید، بر همین اساس و به دنبال اقدامات قانونی و اداری صورت گرفته، به زودی کاردار موقت اسلوونی به منظور انجام تمهیدات لازم جهت بازگشایی سفارت، عازم تهران خواهد شد.

اریاوتس با مثبت ارزیابی کردن روابط دو جانبه، بر ضرورت تقویت ارتباطات و مراودات میان مسئولان دو کشور تأکید نمود، وزیر امور خارجه اسلوونی در پایان، ابراز امیدواری کرد در اولین فرصت ممکن و به منظور بازگشایی رسمی سفارت آن کشور، به جمهوری اسلامی ایران سفر نماید.

مرتضی درزی رامندی سفیر کشورمان در لوبلیانا، با تشریح مناسبات خوب دو کشور به ویژه در شرایط مناسب پس از توافق هسته ای و اجرای برجام، از تصمیم دولت اسلوونی مبنی بر بازگشایی سفارت آن کشور در جمهوری اسلامی ایران استقبال نموده و آن را گامی مهم در جهت تحکیم مناسبات فی مابین قلمداد کرد.

وی به اراده سیاسی مقامات جمهوری اسلامی ایران به منظور تقویت روابط با اسلوونی در ابعاد مختلف اشاره نمود و اظهار داشت: اتخاذ راهبرد سیاست خارجی دو کشور مبتنی بر توسعه دیپلماسی اقتصادی، به عنوان پایه ای محکم برای تقویت مناسبات اقتصادی و تجاری فی مابین بوده؛ همچنانکه هدف اصلی ایران و اسلوونی در توسعه همکاری های اقتصادی، دستیابی به بازارهای ثالث و منطقه ای می باشد که خوشبختانه ظرفیت های لازم در هر دو کشور وجود دارد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در پایان این دیدار، ضمن اطمینان از گسترش همکاری ها در کلیه زمینه های مورد علاقه دو کشور، بازگشایی سفارت اسلوونی در ایران را در این راستا سازنده توصیف کرد.