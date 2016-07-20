به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان، حامد رحمانی با بیان این مطلب اظهار داشت: معرفی طرح های ایرانی و اسلامی به تولیدکنندگان و فروشندگان از اهداف مهم نمایشگاه تخصصی مد و لباس است.

وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه تخصصی مد و لباس توسط این کمیته اظهار داشت: این نمایشگاه با هدف ارائه الگوی پوشش فاخر اسلامی و ایرانی از سوی کمیته فرهنگ عفاف و پوشش اسلامی وابسته به سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان برنامه ریزی شده که در مرحله اول ویژه نمایش مسئولان، نخبگان و فعالین اصناف مختلف برگزار خواهد شد.

دبیر کمیته فرهنگ عفاف و پوشش اسلامی از برگزاری نمایشگاه تخصصی مد و لباس به مدت یکماه و در یکی از باغ بانوان های سطح شهر خبر داد و افزود: ارائه پوشش های اسلامی و ملزومات حجاب همچنین سایر پوشش های فاخر مانند مدل های مختلف مانتوهای اسلامی- ایرانی از جمله محصولات قابل عرضه و نمایش در این نمایشگاه است.

وی با اشاره به حضور طراحان و تولید کنندگان برتر کشور در این نمایشگاه بیان داشت: هدف از برپایی این نمایشگاه، حضور طراحان برای ترویج و اشاعه مدل های اسلامی- ایرانی در میان تولیدکننده، خریدار و مصرف کننده است.