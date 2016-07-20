به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، انتخاب رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور در اجرای ماده ۱۱ و ۱۲ قانون وظایف دیوان محاسبات در دستور کار صحن علنی قرار گرفت.

انتخاب رئیس و دادستان دیوان محاسبات ابتدا در دستور روزانه قرار نگرفته بود، اما بعد از درخواست کتبی ۵۲ نماینده، این درخواست به رأی گذاشته شد که با ۱۴۵ رأی موافق، ۳۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن علنی، مورد موافقت مجلس قرار گرفت.

کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، عادل آذر را به عنوان رئیس و فیاض شجاعی را به عنوان دادستان دیوان محاسبات کشور برای أخذ رأی اعتماد به صحن علنی معرفی کرده است.

آذر: استقلال حرفه‌ای دیوان محاسبات باید حفظ شود

عادل آذر نامزد ریاست دیوان محاسبات کشور در تشریح برنامه‌های خود اظهار داشت: من استاد تمام پایه ۳۴ رشته مدیریت صنعتی و برنامه‌ریزی‌ بودجه‌ای در دانشگاه تربیت مدرس هستم و افتخارم این است که فرزند مجلس هستم و در دوره هفتم عضو کمیسیون برنامه و بودجه بوده‌ام.

وی با بیان اینکه شاخصه اصلی من تخصص‌گرایی و برچسب علمی است، ادامه داد: دیوان محاسبات کشور مسئول نظارت مستمر مالی در دخل و خرج کشور و صیانت از بیت‌المال است و یکی از سازوکارهای این صیانت و پاسداری، صیانت از مدیرانی است که قرار است از بیت‌المال خرج کنند.

نامزد ریاست دیوان محاسبات کشور گفت: مدیران، سرمایه‌های این کشور هستند و صیانت از آنها از طریق نظارت مستمر و آنلاین و پیشگیرانه اتفاق می‌افتد و در این رابطه مشاوره و آموزش مدیران ضروری است و اگر با وجود این اقدامات مدیری به تخلف خود ادامه دهد، باید برکنار شود.

آذر بر ضرورت استقرار نظام بازرسی و نظارت در حین عمل همراه با آموزش و مشاوره تاکید کرد و اظهار داشت: دنیا به این نتیجه رسیده است که برای فهمیدن میزان بهره‌وری دولت‌ها، اجرای نظام بودجه‌ریزی عملیاتی و بر مبنای عملکرد ضروری است تا دولت پاسخگو باشد.

وی تصریح کرد: در این رابطه باید قانون برنامه و قانون بودجه را اصلاح کنیم که در صورت رأی اعتماد، یکی از برنامه‌های من همین خواهد بود.

آذر تاکید کرد: دیوان محاسبات کشور نماد استقلال حرفه‌ای است و کارکنان آن با نجابت و حرفه‌ای‌گری تمام کار می‌کنند؛ این استقلال حرفه‌ای باید حفظ شود.

نامزد ریاست دیوان محاسبات کشور در پایان خاطرنشان کرد: اگر ۷ سال در این دولت و دولت قبل رئیس مرکز آمار بوده‌ام به دلیل اصرار بر این استقلال حرفه‌ای است و در راه انجام وظایف خود، اگر تخلفی اتفاق بیفتد بدون مماشات و تعارف اعلام می‌کنم.