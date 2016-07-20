به گزارش خبرگزاری مهر، ولایتی که پس از سنگاپور به مالزی سفر کرده است، صبح امروز چهار شنبه ۳۰ تیر ماه با حضور در انستیتوی مطالعات استراتژیک و بین المللی مالزی (ISIS) با رئیس، مسئولان و پژوهشگران این مرکز دیدار و ضمن ارایه سخنرانی به پرسش های مطرح شده پاسخ داد.

همچنین؛ ولایتی در دیدار جداگانه ای با «تان سری راستام محمد عیسی» رییس این مرکز در جریان فعالیت ها قرار گرفت و در خصوص زمینه های همکاری دو مرکز تحقیقاتی گفتگو کرد.

ولایتی در این دیدار با اشاره به اهمیت توجه به مسایل منطقه ای که بر عکس گذشته، موضوعات بین المللی را هم تحت تاثیر قرار داده است گفت :ضروری است با توجه به تحولات مستمر منطقه ای نسبت به همفکری و تبادل نظر در زمینه های متنوع، اهتمام جدی داشته باشیم که البته بسترهای لازم برای همکاری های مشترک فراهم است.

در این جلسه افخم سفیر کشورمان در مالزی نیز در خصوص همکاری ها و تعاملات فیمابین مطالبی را ارایه کرد.

ولایتی در ادامه با حضور در جمع پژوهشگران و محققان این مرکز ضمن ارایه سخنرانی، به سوالات پاسخ گفت.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام صمد ابراز خرسندی در این مجموعه مطالعاتی و تحقیقاتی با اشاره به توطیه ها و طراحی های دشمنان برای جهان اسلام گفت: دشمنان با طراحی و تدارک نقشه های تفرقه افکنانه و تجزیه طلبانه و به راه انداختن جنگی نیابتی در تلاش برای تضعیف کشورهای اسلامی به منظور حمایت از رژیم صهیونیستی هستند و باید با هوشیاری در برابر این توطیه ها مقاومت و ایستادگی کرد.

وی افزود: اسلام واقعی با خشونت و جریانات افراطی و تکفیری و اینگونه جنایت هایی که بر علیه ملت مظلوم منطقه روا می دارند مخالف است و باید آموزه های اصیل اسلام و چهره رحمانی و نورانی آن تبیین و معرفی گردد.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک تصریح کرد: مشکلات و معضلات امروز منطقه و جهان اسلام ضرورت حفظ هویت اسلامی و وحدت امت اسلام و تاکید بر اشتراکات فراوان موجود را یادآوری می کند که باید مورد توجه و اهتمام جدی قرار گیرد.

مشاور مقام معظم رهبری همچنین به سیاست های جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: ایران بدون توجه به برخی تفاوت دیدگاه ها و صرفا برای حفظ هویت و وحدت امت اسلامی و انسجام و یکپارچگی در منطقه و جهان اسلام تلاش می کند و این مهم را ضرورت انکارناپذیر امروز جهان اسلام و منطقه می داند.

وی در پاسخ به سیوال دیگری تصریح کرد: ایران با یکجانبه گرایی و همچنین اتخاذ سیاست های دو گانه مخالف است و در برابر استفاده از زور، خشونت و اقدامات نظامی و کودتا برای تغییر دولت های قانونی منطقه ایستادگی می کند.

وی افزود: ایران صادقانه و به خواست دولت های قانونی کشورهایی همچون سوریه و عراق در برابر نقشه های تجزیه طلبانه از آنان حمایت کرده و این اقدام را در جهت حفظ یکپارچگی و انسجام امت اسلامی ضروری می داند.

ولایتی گفت: امت اسلامی دارای یک کتاب، یک قبله، یک پیامبر و اشتراکات فراوان دیگری است که باید فارغ از برخی تفاوت دیدگاه ها با حفظ وحدت در جهت تقویت کشورهای اسلامی برنامه ریزی و اقدام نمود.

وی در پاسخ به سوال دیگری تصریح کرد: تببین ریشه ها و تفکرات انحرافی جریانات افراطی و تکفیری و معرفی ارزش های دقیق و ارزشمند اسلامی برای مقابله با آنان بسیار مهم است و اندیشمندان جهان اسلام باید در این زمینه گام های جدی را بردارند.

وی تاکید کرد: نقشه های شوم دشمنان در واقع تلاش برای ایجاد درگیری میان مسلمانان با یکدیگر و تضعیف کشورهای اسلامی است و جمهوری اسلامی ایران خواهان همکاری با کشورهای اسلامی و وحدت امت اسلام برای از بین بردن این توطیه ها در منطقه است.

وی در پایان گفت: مالزی کشور دوست و برادر جمهوری اسلامی ایران نقشی بسیار تاثیرگذار داشته و دارد و شخصیت های مهمی در جهت ساخت و رشد و توسعه این کشور تلاش کرده اند و در جهت تقویت بیش از پیش روابط دو جانبه ایران و مالزی باید برنامه ریزی و اقدام نمود.