داوود ناصری امید در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تعهدات اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه در سال ۹۵ و درصد تحقق آن طی مدت سپری شده از سال گفت: تعهدات آموزشی ما در سال جاری مشابه تعهدات سال گذشته یعنی حدود ۴.۵ میلیون نفر ساعت در بخش دولتی است.

وی افزود: خوشبختانه در عملکردی که در ۴ ماه سپری شده از سال داشتیم و همت کارکنان ما در بخش دولتی تا کنون ۲ میلیون نفر ساعت آن در قالب ۹ هزار و ۲۵۰ نفر دوره محقق شده است که نشان می دهد جهش بسیار خوبی را ما در طول ۴ ماهه اول امسال داشته ایم.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه تعهدات بخش خصوصی را نیز طی امسال سه میلیون ۲۰۰ هزار نفر ساعت عنوان کرد که در مدت سپری شده از امسال ۹۵۰ هزار نفر ساعت در قالب سه هزار و ۹۷۰ نفر دوره آن محقق شده است.

ناصری امید افزود: اگر عملکرد امسال را با کل تعهدات سال ۹۵ مقایسه کنیم از برنامه زمانبندی طراحی شده برای ۱۲ ماه امسال ۱۰ تا ۱۵ درصد جلوتر هستیم و به نظر می رسد تا پایان سال همانگونه که سال قبل ۱۰۶ درصد تحقق عملکرد داشتیم بالای۱۱۰ درصد تحقق عملکرد داشته باشیم.

بیشترین تعهدات آموزشی در بخش دولتی در حوزه صنعت و در بخش خصوصی حوزه خدمات است

وی بیشترین تعهدات در بخش دولتی را مربوط به حوزه صنعت و بیشترین تعهد و عملکرد را در بخش خصوصی در حوزه خدمات عنوان کرد و گفت: وقتی عملکرد این دو بخش را جمع بندی می کنیم، دقیقا عملکردی مشابه سند آمایش استان داریم که طی آن باید بیشترین تعهدات را در حوزه خدمات و صنعت داشته باشیم.

ناصری امید یادآور شد: در طی ۴ ماهه سپری شده از امسال برای اجرای تعهدات آموزشی، هم کارگاه ها هم مربیان فعالیت های خوبی را به انجام رساندند و با دو شیفت کردن کارگاه ها و استقبال و برنامه ریزی ای که صورت گرفت هم اکنون ما در عملکرد ۴ ماهه خیلی جلوتر از برنامه زمانبندی مورد نظر هستیم.

وی در خصوص عملکرد این اداره کل در ارائه آموزش های عرصه اقتصاد مقاومتی نیز گفت: در تعهدات و عملکرد امسال بحث آموزش اقتصاد مقاومتی هم گنجانده شده و ما آموزش هایی را در ۱۴ عرصه خاص تعریف شده اقتصاد مقاومتی داریم که در دل همین ۲ میلیون نفر ساعت انجام شده است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه تصریح کرد: علاقه مندان در عرصه های اقتصاد مقاومتی آموزش هایی را در حوزه های کشاورزی چون پرورش قارچ، آبزیان، دام و...فرا می گیرند.

۸۰۰۰۰۰۰ میلیون نفر ساعت آموزش در سال ۹۴ ارائه شده است

وی در ادامه در خصوص عملکرد آموزشی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه در سال ۹۴ گفت: در سال گذشته خدمات آموزش های مهارتی ارائه شده به افراد در استان در دو بخش دولتی و خصوصی بالغ بر ۸ میلیون و ۱۰۰هزار و ۶۶۷ نفر ساعت و در قالب حدود ۴۰ هزار نفر دوره بوده است.

ناصری امید افزود: از این تعداد ساعت آموزش و خدمات آموزش های مهارتی به افراد، بالغ بر ۴میلیون و ۸۵۳ هزار و۲۵۴ نفر ساعت در قالب ۲۵ هزار نفر دوره بخش دولتی و ۳میلیون و ۲۴۷ هزار و ۴۱۳ نفر ساعت نیز در قالب ۱۵ هزار نفر دوره بخش خصوصی بوده است.

وی تصریح کرد: حدود ۶۲درصد آموزش ها از طریق مراکز دولتی و حدود ۳۸درصد آموزش ها از طریق آموزشگاه های آزاد صورت گرفته است که به تفکیک زن و مرد نیز در استان حدود ۴۹ درصد مخاطبین مرد و ۵۱ درصد مخاطبین در کل از بانوان بوده است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه افزود: عملکرد این اداره کل در سال ۹۴ در بخش دولتی۴ میلیون و ۸۵۳ هزار و ۲۵۵ نفر ساعت برابر با ۲۳ هزار و ۲۱ نفر دوره در بخش خصوصی ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر ساعت معادل ۱۴ هزار نفر دوره با حدود ۱۰۶ تحقق عملکرد بوده است.