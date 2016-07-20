به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد پاکپور صبح چهارشنبه در جمع فرماندهان و مسئولان نیروی زمینی سپاه در مشهد اظهار کرد: ششمین دوره بصیرتی فرماندهان و مسئولان نیروی زمینی سپاه از روز یکشنبه به مدت سه روز در مشهد آغاز شده و امروز هم گردهمایی فرماندهان و مسئولان برگزار می‌شود.

وی‌ادامه داد: در این دوره ضمن توجه به فریضه امر به معروف و نهی از منکر، بر تقویت قوای روحی و جسمی در حوزه‌های اعتقادی، بصیرتی، نظامی و انتظامی تاکید شده است.

فرمانده نیروی زمینی سپاه با اشاره به اهداف اصلی برگزاری این همایش گفت: اهداف اصلی برگزاری این همایش،‌ بررسی اولویت های کاری و به‌روزرسانی آنها، بررسی تطبیقی برنامه‌های مصوب سال ۹۵، گزارش عملکرد مناطق ماموریتی و انجام هماهنگی‌های عملیاتی بوده است.

پاکپور افزود: این دوره با حضور ۴۰۰ فرمانده و مسئول نیروی زمینی سپاه در مشهد برگزار شد.