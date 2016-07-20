به گزارش خبرنگار مهر، محسن رجبی شامگاه سه شنبه در نشست با دهیاران بخش سرشیو با بیان اینکه در سال گذشته ۵۴ طرح عمرانی با اعتبار بیش از ۶ میلیارد و ۵۶۰ میلیون ریال در این بخش اجرا شد، گفت:این طرح ها شامل اصلاح شبکه فاضلاب، ایجاد پارک کودک، ساخت ایستگاه سلامت، ایجاد شش دهنه پل بتنی، ایجاد زمین ورزشی، اجرای اگوی روباز آبراه فصلی داخل روستاها، هدایت آبهای فصلی با استفاده از لوله های بتنی پیش ساخته قطر ۱۰۰۰ میلی متر و اجرای دیوار حایل بود.

رجبی در تشریح فعالیت های سال جاری بخشداری سرشیو در سطح بخش اظهار داشت: بازدید مستمر به همراه ناظر فنی دهیاری ها از طرح های عمرانی اداره های خدمات رسان ، از جمله اجرا وتعریض و آسفالت راه های ارتباطی سقز، مریوان و بانه، آسفالت راه ارتباطی قشلاق به رنگه ریژان، بازدید از اجرای فاز یک طرح هادی در روستاهای قشلاق پل، اسحاق آباد، هرمیدول، بازدید مستمر کارشناس بخشداری از نانوایی های سطح بخش، بازدید مستمر از کارخانه شن وماسه های سطح بخش و جلوگیری از برداشت بی رویه ماسه از بستر رودخانه های مسیر از این دست موارد بوده است.

بخش سرشیو سقز دارای دو دهستان ذوالفقار و چهل چشمه غربی، ۴۵ روستا و ۳۳ دهیاری می باشد و جمعیت آن ۱۰ هزار و ۵۰۰ نفر است.

این بخش دارای ۱۲۵ کیلومتر جاده بین روستایی است که ۲۰ کیلومتر آن آسفالت، ۷۶ کیلومتر آن شنی و ۲۹ کیلومتر آن خاکی می باشد.