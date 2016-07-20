خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: استان چهارمحال و بختیاری یکی از استان‌های کوچک کشور است که باوجود وسعت کم روستاهای بسیاری را در خود گنجانده است.

. این استان بیش از۸۰۰ روستا دارد که دارای جمعیت‌های کم‌وزیاد هستند و هرکدام از این روستاها جذابیت‌های گردشگری خاص خود را دارند

باوجوداینکه بسیاری از روستاهای کشور بکر بودن خود را از دست‌داده‌اند و ساخت‌وسازهای شهری و مصالح ساختمانی جدید در روستاها ورود پیداکرده است اما هنوز در چهارمحال و بختیاری روستاهای بسیاری یافت می‌شود که گردش در آن‌ها تاریخ قدیم ایران را می‌توان نظاره کرد.

این روستاها که تعداد آن‌ها کم نیست در کنار زیبایی‌های طبیعی و گردشگری مناطق مختلف استان ازجمله آبشارها، جنگل‌های بلوط، رودخانه‌ها و... از چنان زیبایی‌هایی برخوردار هستند که کمتر روستاهایی در کشور پیدا می‌شوند که این ویژگی‌ها را داشته باشند.

این روستاها می‌توانند زمینه توسعه گردشگری و روستاگردی در استان چهارمحال و بختیاری را فراهم کنند و استان را در مسیر توسعه قرار دهند. هم‌اکنون در هر شهرستان چهارمحال و بختیاری روستاها بایی جذابیت‌های گردشگری مختلف وجود دارد.

در شهرستان سامان چهارمحال و بختیاری روستاها در کنار رودخانه زاینده رود واقع‌شده‌اند و قرار گرفتن این روستاها در دل باغات گسترده میوه، جذابیت بسیار زیادی پیدا کرده‌اند.

روستاهای شهرستان سامان چهارمحال و بختیاری ازجمله سوادکوه، هوره، ایلبیگی، قوچان، چم چنگ و... از زیباترین روستاهای منطقه هستند که در کنار رودخانه زاینده‌رود واقع‌ شده‌اند.

روستاهای شهرستان لردگان از دیگر روستاهای بکر و طبیعی استان چهارمحال و بختیاری هستند که هنوز بافت قدیم خود را حفظ کردند.

بافت قدیمی این روستاها در کنار پوشش لباس محلی مردم این منطقه جذابیت روستاها را برای روستاگردی افزایش داده است.

در شهرستان کوهرنگ به‌واسطه محرومیت هنوز از مصالح جدید ساختمانی در ساخت خانه استفاده‌نشده است و خانه‌ها از چوب جنگلی و سنگ و خاک ساخته‌شده است .

روستاهای چین، خویه، سرآقاسید و... از مهم‌ترین این روستاها هستند.

این روستاها تنها در نیمه اول سال قابل بازدید هستند چراکه در نیمه دوم سال به‌واسطه بارش برف راه‌های ارتباطی آنها بسته می‌شود.

چهارمحال و بختیاری سرزمین روستاهای تاریخی و بکر است که هرکدام از این روستاها جایگاه ارزشمندی در حوزه گردشگری دارند مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روستاگردی از ظرفیت‌های باارزش حوزه گردشگری چهارمحال و بختیاری است.

بهمن عسگری سوادجانی ادامه داد: هم‌اکنون چهارمحال و بختیاری سرزمین روستاهای تاریخی و بکر است که هرکدام از این روستاها جایگاه ارزشمندی در حوزه گردشگری دارند.

وی با اشاره به اینکه بهره‌گیری از ظرفیت روستاگردی در این استان موردتوجه قرارگرفته است، عنوان کرد: طی سال‌های گذشته تا کنون راه‌اندازی اقامتگاه‌های محلی در روستاهای این استان مورد توجه قرار گرفته است

وی افزود: هم‌اکنون حدود ۶۰ خانه مسافر در روستاهای این استان ایجاد و ساماندهی شده است.

وی گفت: این خانه‌های مسافر، در بافت‌های قدیمی روستاهای این استان ساماندهی شده‌اند و با کمترین قیمت به مسافران و گردشگران در این خانه‌ها خدمات‌رسانی می‌شود.

وی ادامه داد: به‌منظور افزایش تعداد این خانه‌های مسافر در استان با همکاری بنیاد مسکن استان تسهیلات ۱۵۰ میلیون ریالی به ازای هر واحد پرداخت می‌شود.

عسگری سواد جانی با اشاره به اینکه این خانه‌های مسافر باهدف ساماندهی، استانداردسازی و تأمین نیاز مسافران راه‌اندازی شده است، افزود: راه‌اندازی این خانه‌های مسافر در استان با استقبال مردم مواجه شده است.

روستاگردی یکی از بخش‌های گردشگری به شمار می‌رود که در برخی استان‌های پرمسافر موردتوجه بیشتر قرارگرفته است و بخشی زیادی از درآمد حوزه گردشگری از حوزه روستاگردی در این استان‌ها تأمین می‌شود یکی از کارشناسان حوزه گردشگری در استان چهارمحال و بختیاری نز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: چهارمحال و بختیاری یکی از استان های پرجاذبه در حوزه گردشگری به شمار می‌رود.

علی حسینی تأکید کرد: روستاگردی یکی از بخش‌های گردشگری به شمار می‌رود که در برخی استان‌های پرمسافر موردتوجه بیشتر قرارگرفته است و بخشی زیادی از درآمد حوزه گردشگری از حوزه روستاگردی در این استان‌ها تأمین می‌شود.

وی ادامه داد: با توسعه زیرساخت‌ها در روستاهای این استان می‌توان زمینه ورود مسافر و گردشگر را به این روستاها افزایش داد.

وی ادامه داد: احداث سرویس‌های بهداشتی، ایجاد محل اقامت، استانداردسازی کوچه‌ها و سنگفرش کردن کوچه‌ها نقش مهمی در جذب مسافر و گردشگر به این روستاهای استان دارد.

حسینی تأکید کرد: هم‌اکنون در برخی روستاهای این استان بافت‌های تاریخی بسیاری از جمله حمام‌ها و قلعه‌های تاریخی وجود دارد که در حال حاضر هیچ نقشی در جذب مسافر و گردشگر در این روستاها ندارند.