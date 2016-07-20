به گزارش خبرنگار مهر، سعید آذری که بر این باور بود باید از اسپانسرهای دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به ذوب آهن و تیم های دیگر لیگ برتر هم سهم برسد را عودت می دهیم به یک مقایسه ساده طی دو روز گذشته. ذوب آهن در دیدار سوپر جام فوتبال ایران مقابل استقلال خوزستان، قهرمان قهرمانان ایران شد در حالیکه تعداد تماشاگران این دیدار در حدود سه هزار نفر بود.

همزمان با این دیدار کاملا رسمی و مهم، پرسپولیس در تهران با تیم دسته اولی خونه به خونه بازی تدارکاتی داشت و با وجود آنکه فضای کافی در اختیار نداشت و دیدار هم کاملا دوستانه بود آن هم با یک تیم دسته اولی اما حدود ۱۰ هزار نفر برای دیدن این دیدار بی اهمیت به ورزشگاه رفتند.

روز قبل از آن برای دیدار استقلال و همین تیم خونه به خونه در زمین چمن شماره دو آزادی بدون وجود جایگاه تماشاچی و وسط مجموعه ورزشی آزادی دو هزار تماشاگر و دور تا دور زمین بیرون خط نشستند تا استقلال را ببینند و کار به جایی رسید که بعد از بازی بازیکنان استقلال به سمت رختکن فرار کردند!

این دو بازی بی اهمیت دوستانه را با فینال سوپر جام ایران مقایسه می‌کنیم و تاکید داریم که این دو تیم اسکلت تماشاگران فوتبال ایران را می سازند و البته مثل ذوب آهن ردیف بودجه دولتی هم ندارند. در واقع برای هواداران این دو تیم انگار مهم نیست این دو با کدام تیم ها و در کدام مسابقات بازی می کنند، برای آنها تیم خودشان مهم است نه تیم های مقابل!

البته نوع و مقدار درآمدزایی اسپانسرها در این دو تیم کاملا شفاف نیست و شفافیت بیشتری لازم دارد اما با این حال اینکه ذوب آهن، پیکان، سایپا، سپاهان، فولاد و ... که ردیف بودجه دولتی دارند، از درآمدزایی استقلال و پرسپولیس سهم خواهی کنند عملا منطقی نیست و دلیلش هم مقایسه فینال قهرمان قهرمانان فوتبال ایران است با دیدار تدارکاتی این دو.

به هر حال هیچ هواداری حاضر نیست حتی سهم کوچکی به رقبای خود بدهد و اگر حمایت می کند از تیم خودش است و نه رقبا.