خبرگزاری ایسنا نوشت: دانشمندان از یک مدل موش استفاده کردند که بطور ژنتیکی برای برخورداری از رفتار وسواس‌مانند مهندسی شده بود. این موش‌ها فاقد ژن Sapap۳ بودند که در تنظیم ارتباطات بین نورون‌ها کمک می‌کند. در نتیجه، آن‌ها نشانه‌هایی از اضطراب و رفتار وسواسی، مانند نظافت بیش از اندازه را نشان دادند.

محققان دریافتند که یک نوع گیرنده برای انتقال‌دهنده‌های عصبی موسوم به mGluR۵ مسئولیت این رفتار غیرعادی را برعهده داشت. ژن Sapap۳ معمولا فعالیت این گیرنده را محدود می‌کند.

محققان به موش‌های فاقد این ژن، درمانی ارائه کردند که فعالیت mGluR۵ را مسدود می‌کرد. این درمان باعث شد تا رفتارهای وسواسی موش‌ها طی چند دقیقه کاهش بیابد. در مقابل، داروهای ضد افسردگی معمولی چند هفته طول کشید تا اثر مشابه را نشان دهند.

دانشمندان همچنین به موش‌های عادی یک دارو برای افزایش تولید انتقال‌دهنده mGluR۵ دادند و این موجودات شروع به نمایش علائم اضطرابی مشابه همتایان فاقد ژن Sapap۳ کردند.

محققان اکنون امیدوارند داروهای متوقف کننده mGluR۵ بتوانند در نهایت برای درمان سریع و موثر اختلال وسواس در انسان‌ها منجر شود. چنین داروهایی در حال حاضر در کارآزمایی‌های بالینی برای بیماری‌هایی مانند پارکینسون مورد آزمایش هستند.

این تحقیق در مجله Biological Psychiatry منتشر شده است.