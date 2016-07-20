به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه، شمس الله فیروزیان چهارشنبه با اعلام این خبر افزود: بمنظور اطلاع رسانی جامع و اعلام اطلاعات ایستگاه در داخل اتوبوس‌ و همچنین ارائه خدمات مطلوب حمل و نقل به مسافرین و گردشگران، سیستم اعلام صوتی ایستگاه ها از اول تیر در شش دستگاه از اتوبوس‌های سامانه تندرو بصورت آزمایشی راه اندازی شده است.

وی افزود: این سیستم با توجه به حجم گسترده عبور و مرور اتوبوس های سامانه تندرو با بیش از ۸۵ دستگاه اتوبوس دوکابین و سهم انکار ناپذیر این سامانه در جابجایی مسافر در کلانشهر تبریز و نیاز بیشتر برای جذب و ترغیب مسافرین و شهروندان برای استفاده از حمل ونقل ایمن وسفری آرامش بخش، از تکنولوژی های نوین حمل و نقل عمومی برای راحتی شهروندان مورد استفاده قرار گرفته است.

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه تصریح کرد: این خدمات در راستای رفاه جامعه روشندلان و افراد کم توان از جمله سالمندان و همچنین برای افزایش خدمات‌رسانی به مسافران و میهمانان و ارائه اطلاعات لازم به آنها در داخل اتوبوس با درنظر قرار دادن افق تبریز ۲۰۱۸ و ارتقاء کیفی خدمات گردشگری ارائه می شود.

وی اظهار داشت : در ادامه این پروژه، اطلاعات مراکز گردشگری که در نزدیکی ایستگاه‌ها قرار دارند از جمله مکان موزه، فرهنگسراها و مراکز تاریخی به سامانه اعلان صوتی افزوده خواهد شد و همچنین در راستای خدماتی‌رسانی به گردشگران خارجی، اسامی اماکن مهم به زبان انگلیسی نیز در داخل اتوبوس پخش خواهد شد.

فیروزیان خاطرنشان کرد : یکی از اهداف مورد نظر در اجرای این طرح رفع دغدغه و نیاز گروهای هدف از جمله جامعه روشندلان و گردشگران در استفاده از ناوگان حمل ونقل عمومی برای شناسایی ایستگاه مورد نظر بوده که با برنامه ریزی در نرم افزار سامانه هوشمند صوتی اعلام ایستگاه در سامانه تندرو مورد توجه کارشناسان فناوری این شرکت قرار گرفته تا افراد هدف طرح بدون دغدغه از خدمات این سامانه بهره مند شوند.

به گفت مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه در صورت موفقیت و برآورده شدن اهداف طرح مذکور این سیستم در تمامی اتوبوس های مسیر تندرو نصب و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.