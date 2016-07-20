به گزارش خبرنگار مهر، احمد ظهیر میردامادی، رابط پژوهشگاه در شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو ضمن اعلام این خبر افزود: در سال جاری بنا به دستور ریاست پژوهشگاه، ضمن بازنگری روابط گذشته با شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو همکاری های مشترک در این زمینه گسترش یافت.

وی ادامه داد: این پژوهشگاه توانسته مشارکت مطلوبی در کارگروه های تخصصی، دوره های آموزشی و نیز همکاری پژوهشی آموزشی با سایر مراکز تحقیقاتی در سطح کشور داشته باشد.

وی ادامه داد: در این راستا، پژوهشگاه موفق شده در یکی از شاخص های ارزیابی این شبکه (همکاری های شبکه ای)، اول و مجموعا در میان حدود ۶۰ آزمایشگاه برتر کشور در زمینه فناوری نانو با چهار رتبه ارتقا نسبت به سال گذشته، سوم شود.