به گزارش خبرگزاری مهر، صادق ورمزیار با حکم بهرام افشارزاده به عنوان مدیر آکادمی باشگاه استقلال انتخاب شد.

سایت باشگاه استقلال ضمن اعلام این خبر نوشت: ورمزیار از بازیکنان پیشین و مربیان موفق باشگاه استقلال در گذشته است که برای ادامه مسیر پیشرفت باشگاه استقلال در تیم های پایه و ادامه روند بازیکن سازی این تیم از سوی افشارزاده به عنوان مدیر آکادمی استقلال انتخاب شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، صادق ورمرزیار در شرایطی به عنوان مدیر جدید آکادمی باشگاه استقلال انتخاب و معرفی شد که حسن روشن از سمتش برکنار شده است. عمر مدیریت روشن در آکادمی استقلال کمتر از دوماه بود.

روشن طی روزهای گذشته با علی سامره مربی تیم فوتبال امید این آکادمی درگیر شد و وی را از سمتش برکنار کرد اما بهرام افشارزاده اعلام کرد سامره به کارش ادامه خواهد داد. بالاخره این درگیری منجر به کنار گذاشتن حسن روشن شد.