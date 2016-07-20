به گزارش خبرنگار مهر، هیربد معصومی در همایش دهیاران استان البرز که صبح چهارشنبه در سالن همایش دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج برگزار شد، اظهار کرد: توسعه متاوزن در استان با توجه به توسعه روستایی محقق می شود.

وی با بیان اینکه دولت با تشکیل معاونت توسعه روستایی فارغ از شعار در عمل ثابت کرد توجه ویژه ای به امر روستا دارد، افزود: در آستانه سومین سالروز همایش شوراها قرار داریم که بنا است با حضور رئیس جمهور برگزار شود.

معاون هماهنگی امور استانداری البرز خاطرنشان کرد: شان نزول این همایش ایجاد آمادگی لازم به منظور ارائه ظرفیت های روستاهای استان البرز است.

وی با تاکید بر اینکه بیش از ۸۰ درصد جمعیت استان شهرنشین هستند، تصریح کرد: روستاهای استان البرز در بخش های مختلف کشاورزی، حوزه غذا و دامپروری در سطح کشور صاحب عنوان و رتبه هستند.

معصومی بیان کرد: امید است به منظور جلوگیری از موازی کاری و رفع موانع، قانون جامع دهیاری ها با پیگیری سازمان شهرداری و دهیاری های کشور به تصویب برسد.

وی با بیان اینکه بحث اقتصاد مقاومتی در سطح استان البرز مجدانه پیگیری می شود، گفت: باید به بحث توسعه و اشتغال پایدار در روستاها توجه لازم را داشته باشیم.

معاون هماهنگی امور استانداری البرز تصریح کرد: امید است بتوان با همکاری جوامع روستایی نقشه راه توسعه روستاها مشخص و در قالب یک سند به مهندسین مشاور ارائه شود.

وی در پایان با اشاره به اینکه در برنامه پنجم توسعه قدری جایگاه حوزه عمران کمرنگ دیده شد، افزود: طرح هادی روستایی در حال حاضر به نوعی سند صدور ساخت در روستاها تبدیل شده است.