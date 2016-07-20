به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا میریوسفی، رایزن و سخنگوی سابق ایران در سازمان ملل در مصاحبه با برنامه «گفت وگوی سیاسی» از رادیو گفت وگو با اشاره به شکست آمریکا در صحنه میدانی سوریه، صهیونیست ها و عربستان سعودی را ناراضی ترین رژیم ها در قبال سیاست های آمریکا معرفی کرد و گفت: جوزف نای نام این روش را سیاست مستحکم سازی می گذارد؛ یعنی وقتی در موضع قدرت قرار ندارید سنگرهای فعلی را حفظ کنید و بفکر فتوحات جدید نباشید و بنظر می رسد پایان هژمونی موضوعی است که هیچ یک از کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا از آن مفری ندارند و نقطه شروع این اعتراف به کمبود بودجه در اثر جنگ باز می گردد.

وی افزود: با وجود فشارهای زایدی که صهیونیست ها و عربستان سعودی بر آمریکا وارد آوردند تا وارد جنگ سوریه شوند، آمریکا امتناع کرد و این و دو رژیم ناراضی ترین ها از سیاست فعلی آمریکا هستند و تلاش خواهند کرد و آغاز ریاست جمهوری آینده آمریکا بر آن تاثیر گذاشته و مسئولان آمریکا را به درگیر کردن در مسائل سیاسی تشویق کنند.

همچنین در آغاز این میزگرد رادیویی علیرضا کوه کن، استاد دانشگاه علامه طباطبایی(ره) شاخص های قدرت یابی آمریکا از ابتدای سال 90 میلادی را برشمرد و افزود: ایالات متحده با جمعیتی کمتر از یک بیستم جهان، از سود هر سه کالایی که در دنیا تولید می شود برخوردار است؛ همچنین در مقابل خود هیچ قدرت نظامی کلاسیک و غیر کلاسیک را نمی دید و از سال 2000 تا 2010 فاصله قابل ملاحظه ای در بودجه نظامی با دیگر کشورها داشت.

وی ادامه داد: بسیاری از این مسئله سخن می گویند که دوران هژمونی آمریکا رو به پایان است؛ چراکه این مولفه های قدرت یا به کاهش رسیده اند و یا آمریکایی ها نشان دادند تصوری که دیگران از آن داشتند را در اختیار ندارند و بسیاری به طنز معتقدند این نظام هژمون مربوط به فیلم های هالیوودی بوده است.

کوهکن گفت: زمانیکه آمریکا ادعا می کند رهبر دنیاست، مصادف با زمان حمله عراق به کویت و حمله ائتلاف بین المللی به عراق برای بیرون راندن آن از کویت است که دراین میان رهبری بین المللی که آمریکا از آن صحبت می کند به وضوح خود را نمایان می سازد و یک میلیون سرباز را بکار می گیرد... و همگان انتظار دارند آمریکا این بحران را خاتمه دهد که نمونه آن بوسنی است که تا زمانیکه آمریکا ورود نکرد، بحران پایان نپذیرفت؛ هرچند آشکارا چشم خود را بر قتل عام مردم مسلمان بوسنی بست!

وی یادآور شد: مرحله دوم زمانی است که آشکارا با این رهبری مخالفت می شود و مخالفت روسیه در زمان جنگِ یوگسلاوی تنها زبانی بود و شاخص ترین اقدام در مقابل رهبری بین المللی از سوی یک قدرت بزرگ جهانی-روسیه- اتفاق افتاد. دومین مرحله قدرت ایالات متحده، حمله به عراق بعد از 11 سپتامبر بود و آمریکا صراحتا اعلام کرد مخالفت روسیه هیچ اهمیتی ندارد و خود را قدرت مسلط نشان داد.

کوهکن خاطرنشان کرد: سومین نقطه مهم در روند افول آمریکا حمله 2008 روسیه به گرجستان بود که یک قدرت بزرگ به کشوری که خود را متحد آمریکا می داند حمله می کند و آمریکا نمی تواند هیچ واکنشی نشان دهد و روس ها در آن جنگ به اندازه جنگ جهانی نیروی نظامی بکار بردند و مرحله آخر که نمایانگر افول است، بازداشتن هژمون از اقدام است و آن هم در جنگ سوریه اتفاق افتاد و ایالات متحده دید که توانایی اقدام نظامی ندارد.