به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین مقیمی صبح چهارشنبه در همایش فرمانداران و بخشداران استان ایلام در محل استانداری ایلام اظهار داشت: یکی از مهمترین برنامه های سال جاری بخشداران، فرمانداران و نماینده عالی دولت در استان ایلام برپایی انتخابات مختلف در سال آینده است.

وی ادامه داد: سال آینده انتخابات مختلفی از جمله ریاست‌جمهوری، شوراهای اسلامی شهر و روستاها و میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در کشور برگزار می‌شود و از هم‌اکنون دست‌اندرکاران انتخابات در سراسر کشور از جمله استان ایلام باید خود را برای برپایی این انتخابات آماده کنند.

وی افزود: اعتقاد دارم برپایی مطلوب انتخابات تنها با تسلط بر قوانین انتخابات محقق می‌شود و بر این اساس، این مهم در دستور کار معاونت سیاسی وزارت کشور قرار دارد.

مقیمی تصریح کرد: وزارت کشور نیز با برگزاری دوره های آموزشی مدیران اجرایی را برای باشکوه برگزار شدن این همه پرسی ملی آماده می کند چراکه قوانین انتخابات مختلف با یکدیگر متفاوت است و باید احاطه کاملی از سوی مجریان نسبت به اجرای آن وجود داشته باشد.

معاون سیاسی وزیر کشور اظهار کرد: فرمانداران و بخشداران با رعایت اصلی بی طرفی، حفظ و حراست از آرای مردم را سرلوحه رفتار خود قرار دهند تا ضمن رضایت خدای متعال مردم را نیز از عملکرد خود خوشحال کنیم.

وی یکی از اولویت های وزارت کشور در سال جاری را برنامه ریزی به منظور تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی مورد نظر رهبر معظم انقلاب برشمرد و تاکید کرد: اجرای طرح های کوچک و متوسط در بخش ها و شهرستان ها نقش تعیین کننده ای در تحقق این هدف دارند چراکه بر اساس ظرفیت های هر منطقه طراحی و زودبازده هستند و می توانند در رونق اقتصادی و درآمدزایی برای ساکنان این مناطق مثمرثمر باشند.

مقمیمی اظهار داشت: در حالیکه در دولت های نهم و دهم با مقدار بسیار بالای درآمدهای نفتی روبرو بودیم ولی در پایان دولت شاهد رشد منفی ۶.۵ درصدی بودیم که نشان دهنده ناکارآمدی روش های مدیریتی بوده است.

وی افزود: سال ۸۴ با وجود قیمت هشت دلاری نفت در تولید گندم به خودکفایی رسیدیم ولی سال ۹۰ در حالیکه قیمت نفت در حدود ۱۰۰ دلار بود به وارد کننده ۶،۵ میلیون گندم تبدیل شدیم که بسیار تاسف بار بوده و نشان دهنده اجرای سیاست های غلط از سوی مسئولان وقت بوده است.

معاون وزیر کشور تاکید کرد: دولت یازدهم تلاش کرده در طول سه سال گذشته بسیاری از رویه های نادرست گذشته را اصلاح و با کار کارشناسی و علمی طرح ها را اجرا کند و در این مسیر از بیان انتقاد های دلسوزانه افراد و احزاب سیاسی مختلف استقبال می کند.

وی یادآور شد: با وجود این برنامه ها کشور همچنان از برخی معضلات و رکود رنج می برد که در تلاش هستیم با تامین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی و بکارگیری بسته های حمایتی زمینه رونق و احیای واحدهای راکد را فراهم آوریم.