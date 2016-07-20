کامیار داهیم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پرورش مرغ بدون آنتی بیوتیک از سال ۹۳ در استان آغاز شده است افزود: در حال حاضر تنها تعداد دو واحد پرورش مرغ گوشتی بدون استفاده از آنتی بیوتیک به ظرفیت ۱۱۰ هزار قطعه در مهاباد فعال است.

وی با بیان اینکه مرغداران استان استقبالی از تولید مرغ گوشتی بدون آنتی بیوتیک ندارند اظهارداشت: نوسانات قیمت مرغ در بازار، بالا بودن نسبی هزینه تولید هر کیلو گوشت مرغ بدون استفاده از آنتی بیوتیک به همراه برخوردار نبودن بیشتر واحدهای پرورش مرغ گوشتی از شرایط فیزیکی و تجهیزاتی تعریف شده در دستور العمل صدور پروانه بهره برداری بهداشتی از مهمترین دلایل عدم استقبال از تولید این نوع گوشت مرغ در استان است.

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان غربی با تاکید بر ضرورت بازسازی و نوسازی بخش عمده ای از واحدهای پرورش مرغ گوشتی در استان از نظر ساختار به منظور تامین امکانات لازم جهت پرورش مرغ گوشتی بدون آنتی بیوتیک عنوان کرد: در این راستا تسهیلات بانکی با سود اندک و بازپرداخت بلند مدت در نظر گرفته شده است.

اعطای تسهیلات با سود اندک به مرغداری های تولید مرغ گوشتی بدون آنتی بیوتیک

داهیم با اشاره به اینکه وجود نواقصات ساختاری و تجهیزاتی از شرط های اصلی واگذاری این تسهیلات است افزود: چرا که پیش نیاز پرورش مرغ بدون آنتی بیوتیک برخورداری از یک ساختار و تجهیزات مدرن و کامل جهت اعمال برنامه های امنیت زیستی یا بیوسکیوریتی است.

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان غربی اضافه کرد: با اعمال برنامه های امنیت زیستی در سطوح بالا امکان و احتمال ورود عوامل بیماریزا به داخل فارم ها و واحدهای پرورشی به حداقل رسیده و امکان ابتلای گله های پرورشی وجود نخواهد داشت در این صورت نیز نیازی به مصرف آنتی بیوتیک نخواهد بود.

وی گفت: تولید مرغ بدون مصرف آنتی بیوتیک یکی از اقدامات بسیار مهم در مسیر ارتقا کیفیت گوشت و آلایش های خوراکی مرغی است از مهمترین پیش نیازهای پرورش مرغ بدون استفاده از آنتی بیوتیک ساماندهی ساختار فیزیکی و تجهیزاتی واحدهای پرورش مرغ گوشتی و ارتقا سطح امنیت زیستی و بیوسکیوریتی در مرغداری ها است.

آذربایجان غربی فاقد فارم پرورش مرغ ارگانیک است

داهیم با اشاره به اینکه آذربایجان غربی در حال حاضر فاقد هر گونه فارم پرورش مرغ ارگانیک یا مرغ بیو است اضافه کرد: مرغ ارگانیک مرغی است که دانه و آبی که می خورد ارگانیک باشد یعنی هیچ نوع ماده غیرطبیعی، شیمیایی و افزودنی برای تغذیه و پرورش این مرغ ها استفاده نشود.

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان غربی با تاکید بر اینکه در تولید و پرورش مرغ ارگانیک نباید هیچ گونه دارویی از جمله انواع آنتی بیوتیک ها در طول دوره رشد مورد استفاده قرار گیرد افزود: با توجه به این موارد باید این مرغ فاقد هر گونه باقیمانده در بافت های بیولوژیک باشد.

وی یاد آور شد: لازم است چنین واحدهای پرورشی جهت خودکفا شدن از نظر تامین انواع نهاده های کشاورزی مورد استفاده در تغذیه گله های پرورشی در طول دوره پرورشی باشند که مصادیق آن مجتمع های کشت و صنعت دام و طیور است.

داهیم گفت: استان دارای پتانسیل های لازم برای راه اندازی شرکت های بزرگ کشت و صنعت در شهرستانهای خوی، ارومیه، مهاباد و میاندوآب است.