به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین آقاجانی عضو انجمن مردم نهاد جنگل سازان فسا و حسین صفری شیری جوان ۱۷ ساله روستای آب آسمانی از توابع شهرستان فسا استان فارس که در جریان کمک به نیروهای اطفا حریق، دچار خونریزی مغزی شده بود، مهمانان این هفته برنامه «سرزمین ما» خواهند بود.

حسین صفری شیری در آخرین آتش سوزی منابع ملی در فسا، هنگام آب رسانی به اطفاکنندگان بود که بر اثر واژگونی موتور سیکلت از ناحیه بینی و جمجمه دچار شکستگی و خونریزی مغزی شد و بعد از چند روز بستری و درمان و مراقبت در بیمارستان مرخص شد. متاسفانه در آخرین آتش سوزی فسا حدود یک هزار متر مربع از اراضی ملی در آتش سوخت.

آمارها نشان می دهد ۹۵ درصد آتش‌ سوزی ها در جنگل ها و مرتع ناشی از عوامل انسانی است که سهل ‌انگاری گردشگران در روشن کردن آتش و رها کردن آن در طبیعت، بیشترین سهم را در بروز آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی دارد. قرار است از این جوان ۱۷ ساله به عنوان چهره برگزیده محیط زیستی در برنامه تقدیر شود. در بخش دیگر برنامه هم مهران رشیدی طراح پویش کما (کمیته مردمی اطفا حریق ایران) و عبدالحمید شبیری از موسسان پویش اصلاح قوانین درحمایت محیط بانان و جنگل بانان درخصوص آثار زیان‌بار آتش سوزی منابع طبیعی کشور و جنگل ها به صورت تلفنی گفتگو خواهند کرد.

مهدی مسچی مسئول کار گروه صعود مسئولانه به دماوند هم درباره روز ملی دماوند روی خط تلفن خواهند آمد و توضیحاتی درباره جابجایی تاریخ برگزاری این روز ارائه می کند. کوه دماوند از سال۱۳۸۷ در فهرست آثار ملی قرار گرفت و روز ۱۳ تیر هر سال به عنوان روز ملی دماوند شناخته شد تا ضرورت حفاظت از این زیستگاه برای همگان روشن شود.

برنامه «سرزمین ما» به تهیه کنندگی الهام پیرهادی و اجرا ابوالفضل آقاخانی کاری از گروه دانش و اقتصاد شبکه یک است که پنجشنبه ها حوالی ساعت ۷:۱۵ صبح روی آنتن می رود.