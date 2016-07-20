به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند صبح چهارشنبه در جلسه برنامه ریزی برای برگزاری هفته فرهنگی لرستان اظهار داشت: یکی از کارهایی که قرار است در سال ۹۵ صورت گیرد برگزاری هفته فرهنگی استان لرستان در تهران است.

وی عنوان کرد: با رایزنی هایی که با شهرداری تهران صورت گرفته به این نتیجه رسیدیم که این نمایشگاه در پارک «گفتگو» تهران برگزار شود.

وی با اشاره به اینکه همایشی فرهنگی اجتماعی با سخنرانی وزیر ارشاد برگزار خواهد شد، گفت: هفته فرهنگی به نحوی هفته اقتصادی استان نیز محسوب می شود که در آن نمایشگاه ظرفیت های مورد توجه سرمایه گذاران نیز برپا خواهد شد.

استاندار لرستان با بیان اینکه همایش اقتصادی استان با حضور حدود ۴۰۰ نفر سرمایه گذار برگزار خواهد شد، افزود: تلاش ما این است که معاون اول رئیس جمهور و دیگر مسئولان را به این همایش و نمایشگاه دعوت کنیم.

بازوند با بیان اینکه در نمایشگاه هفته فرهنگی دستاوردهای سه ساله دستگاه های اجرایی در معرض دید عموم قرار خواهند گرفت، عنوان کرد: هر دستگاه ملزم است شرایط و ضوابط خود را برای واگذاری کارها به سرمایه گذاران در این نمایشگاه نشان دهد.

وی بر لزوم حضور مدیران دستگاه های اجرایی در رور افتتاحیه نمایشگاه تاکید کرد و گفت: مدیران باید بتوانند دستاوردهای خوبی از دستگاه های خود را به نمایش بگذارند.

استاندار لرستان با بیان اینکه توقع داریم مدیران و مسئولان دستگاه های اجرایی با جدیت تمام در این هفته فرهنگی شرکت کنند، اضافه کرد: نمایشگاه فرهنگی لرستان آبروی استان است و همه مسئولان باید فعال در آن حضور داشته باشند.

بازوند گفت: مجموعه های هنری نیز در این نمایشگاه به نمایش گذاشته خواهند شد.