به گزارش خبرنگار مهر، مقاله عرفان آیینی در آثار سهراب سپهری برای سخنرانی به زنان انگلیسی در سمیناری تحت عنوان بررسی عرفان در ادبیات مشرق زمین پذیرفته شد.

مریم جمشیدی نویسنده مقاله در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه چکیده مقاله در اسفند ۹۴ تایید شد افزود: این مقاله برای سخنرانی در سمینار به زنان انگلیسی ارائه می شود افزود: این سخنرانی در سمینار بین المللی در یکی از مشهورترین مراکز علمی هندوستان به زبان انگلیسی انجام می شود.

از جمشیدی تاکنون چهار کتاب چاپ شد و یک کتاب در دست چاپ است، همچنین ۵۲ مقاله علمی، ۲۰ مقاله بین المللی، سه پژوهش میدانی، ۱۸ ترجمه عربی و هفت ترجمه انگلیسی از دیگر فعالیت های علمی وی است.