سردار ابوالقاسم فروتن در حاشیه همایش ششمین همایش فرماندهان و مسئولان نیروی زمینی سپاه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری این همایش در مشهد اظهار کرد: در این دوره تربیتی که به نام دوره آموزشی تربیت و تعالی فرماندهان و مسئولان نیروی زمینی سپاه برگزار شد، محوریت ما امر به معروف و نهی از منکر بود.

وی ادامه داد: در این دوره تربیتی ۹ جلسه آموزشی با حضور حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی، حجت الاسلام محمدهادی رضایی جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه، محمدرضا باهنر نایب رئیس سابق مجلس شورای اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و تعدادی دیگر از اساتید حوزه و دانشگاه برگزار شد.

معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی سپاه خاطرنشان کرد: در راستای سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر تحقق شعار سال و تلاش جهت تحقق فرامین معظم له، مباحث افزایش توانمندی و بصیرتی فرماندهان، برگزاری کمیسیون‌های تخصصی و همایش سراسری فرماندهان به منظور اجرای مناسب تر ماموریت ها در راستای امنیت مرزها و نوار مرزی به خصوص در بخش های مسلحانه مورد تاکید بوده است.

دبیر برگزاری ششمین همایش فرماندهان و مسئولان نیروی زمینی سپاه افزود: در ۵ دوره گذشته این همایش نکات مثبت زیادی در بازتاب ها داشتیم و با توجه به تغییرات ساختاری نیروهای مسلح و تغییرات برنامه‌های دشمنان ضدبشریت که در حوزه تروریستی فعال هستند، چگونگی برخورد مناسب و اثربخش با آنها مورد تاکید بود و به واقع بزرگترین دستاورد ۵ دوره گذشته به روز بودن توان و قدرت نظامی و دفاعی در برابر دشمنان بوده است.

فروتن با بیان اینکه افزایش توان بصیرتی و اعتقادی از دیگر برنامه‌های نیروی زمینی سپاه در این همایش بود، اظهار کرد: در شرایطی که شاهد هجوم دشمنان در فضای مجازی هستیم باید آموزش های به روز در این حوزه مورد توجه باشد تا توان مقابله در برابر هجوم ها و حمله های دشمن از طریق فضای مجازی را نیز داشته باشیم.