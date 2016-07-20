به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی در نخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران ۲۰۱۶ با اشاره به مشکلات شهرداری ها در خصوص تامین درآمدها اظهار داشت: به بهانه کسب درآمد، شهرهای ایران که تبلور تمدن و فرهنگ ایرانی هستند مسیر معکوسی را طی کرده و شهرها، جولانگاه عده ای سوداگر قرار گرفته‌اند.

وی خطاب به اعضای شوراهای کشور افزود: صادقانه درخواست می کنم برای توجه به آینده، شهرها را یک نهاد اجتماعی ببینند و تمام مسائل اجتماعی را در نظر بگیرند و به بهانه توسعه شهری، حقوق دیگر شهروندان و اجزای شهر را نادیده نگیرند.

آخوندی با انتقاد از نگاه درآمدی به شهرها ادامه داد: نباید شهرها را به عده ای سوداگر بفروشیم، آن وقت دیگر نه از محیط زیست شهری خبری است، نه حمل و نقل و نه زندگی بانشاط شهری. باید از جایی تصمیم بگیریم.

آخوندی با بیان اینکه همه ما اعتقاد داریم شهر بدون فعالیت بخش خصوصی امکان توسعه ندارد، گفت: اما نباید فعال کردن بخش خصوصی، نادیده گرفتن حقوق شهروندان باشد، نباید به این بهانه قوانین و مقررات را زیر پا بگذاریم. نباید به دلیل فعال کردن بخش خصوصی، تبعیض گسترده شهری را به وجود آورده و شهر را دوقطبی و سبب ایجاد بالاشهر و پایین شهر شویم.

وی با بیان اینکه در بسیاری از شهرهای کشور بسیاری از ناهنجاری ها به دلیل فعال کردن بخش خصوصی ایجاد شده است، گفت: قانونگذاران باید از درون نظام شهری به دنبال حل این مشکل باشند و به دلیل فعالیت بخش خصوصی، حقوق فردی شهروندان را پایمال نکنیم.

وی با اشاره به ساخت و سازهای منطقه یک شهر تهران گفت: زمانی این منطقه باغستان بود. اما به دلیل هجوم ساختمان های بدقواره و به ظاهر اشرافی و تاخت و تاز سوداگران، این منطقه به این وضعیت دچار شده است.

وی ادامه داد: باید به گونه ای شهرها توسعه پیدا کنند که در آن شهرسازی، حقوق سالمندان، معلولان و تمام مردم دیده شود و عده ای خلافکار و سوداگر با زد و بند با مراکز قدرت، شهر را محل تاخت و تاز خود قرار ندهند.

دولت باید پشتوانه اصلی شوراها باشد

وزیر راه با بیان اینکه به رژیم قدرت در شهر معتقد است و باید قدرت شوراها افزایش پیدا کند، گفت: اکنون ۱۴ سال است از عمر شوراهای شهر می گذرد. برخی به دلیل آنکه شوراها در طول مدت فعالیتشان عملکرد چندانی نداشتند، معتقدند باید نظام مقتدر دولتی ایجاد شود. من با این نظریه کاملاً مخالفم و باید حمایت کامل از شوراها برای ایجاد دموکراسی شهری انجام شود و تاکید دارم دولت باید پشتوانه اصلی شوراها باشد.

وی برای حل مشکل کلان شهرها پیشنهاد بازآفرینی شهرها را مطرح کرد و گفت: باید مشکلات، ظرفیت ها و وضعیت کنونی شهرها احصاء شود و پیشنهاداتی برای حل مشکلات با توجه به وضعیت کنونی‌شان مطرح شود.

وی در ادامه به موضوع حمل و نقل شهری اشاره کرد و گفت: نمی توان حمل و نقل درون شهری و برون شهری را جدای از هم دید و خطوط ریلی را تا لب مرزهای شهرها آورد. بلکه باید حمل و نقل ریلی، هوایی و جاده ای را درون شهری و برون شهری برنامه ریزی کرد.

مهندسان ناظر به مقررات شهرسازی پایبند باشند

وی همچنین از مهندسان ناظر درخواست کرد: همانقدر که به مقررات ملی ساختمان پایبند هستند، به مقررات شهرسازی نیز پایبند باشند و حتی اگر صاحبان بنا با شهرداری ها به توافق رسیدند و این توافق برخلاف قوانین شهرسازی بود، به عنوان مسئولیت اجتماعی با آنها همکاری نکنند.