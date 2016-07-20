به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سلمه ای مدیر مهد قرآن رفسنجان به اتفاق جمع صمیمی همکارانشان با خانواده معظم سردار حاج علی و حسین محمدی پور از شهیدان والا مقام دوران حماسه دفاع مقدس در روستای دقوق آباد نوق رفسنجان ملاقات کردند. بنا بر این گزارش این کاروان قرآنی پس از ادای احترام و زیارت قبور و قرائت فاتحه و تجدید میثاق با شهدا به دیدار والدین شهیدان محمدی پور شرفیاب شدند. بنا براین گزارش در این دیدار مادر شهیدان محمدی پور با بیان خاطراتی از کرامات، ایثار، شجاعت، ایمان و تأکید بر پاسداری از آرمان های انقلاب اسلامی و حفظ ارزش های دینی، قرآنی و شرح اندیشه های اعتقادی و فکری فرزند شهیدش سردار شجاع و قرآنی حاج علی از فرماندهان و هم رزم سردار سرافراز قاسم سلیمانی را بیان کرد که بسیار مورد توجه و دقت نظر خادمان مهد قرآن رفسنجان قرار گرفت.

این گزارش می افزاید سخنان وزین، انقلابی و فکورانه مادر صبور شهیدان حاج علی و حسین محمدی پور باعث افتخار است که پس از گذشت ۳۰ سال از فراق شهادت فرزندان بسیجی خود، آنها را به عنوان هدیه ای در راه اسلام و قرآن و تقدیم نظام جمهوری اسلامی ایران می داند و همچنان شاکر است و این روحیه انقلابی یادآور فرمایشات رهبر فرزانه و معظم انقلاب درباره جایگاه شهیدان در جامعه است که فرمودند : در سنگر مقدم دفاع از ارزش ها و دفاع از انقلاب، دفاع از اسلام و قرآن شهیدان ما هستند. بلافاصله پشت سر این ها، خانواده های شهیدان، پدرها، مادرها و فرزندان شهدا بدون مبالغه بقای انقلاب، امنیت کشور از هر جهتی مرهون صبر و استقامت خانواده های معظم و مرهون خون آن شهیدان عزیز است.

شایان ذکر است مهد قرآن شهرستان رفسنجان برای گسترش فرهنگ قرآنی مردم خونگرم و عاشق کتاب آسمانی، در سال ۱۳۷۴ تأسیس گردیده. تشکیل کلاس های آموزش جامع قرآن در سطوح مختلف، با بهره گیری از اساتید و مربیان دلسوز تا کنون بیش ۰۰۰/۱۰ حافظ قرآن در حفظ یک جزء تا حفظ کل قرآن تحت آموزش قرار گرفتند.

یادآور می شود برادران حاج علی و حسین محمدی پور هر دو از بسیجیان جان بر کف بودند که در سال ۱۳۶۵ عملیات کربلای ۵ در مناطق عملیات دفاع مقدس پس از سالها مجاهدت و ایثار به درجه رفیع شهادت نائل شدند. یادشان گرامی و راهشان پر رهرو باد.