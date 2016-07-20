به گزارش خبرنگار مهر، برگزاری تورهای گردشگری ترکیه طبق اعلام سازمان میراث فرهنگی ممنوع شده و اگر کسی تنها بلیت هواپیما به مقصد ترکیه از آژانس‌های مسافرتی طلب کند، با مشکل مواجه می‌شود.

در این میان مدیران برخی از دفاتر خدمات مسافرتی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرده‌اند که متحمل ضرر شده‌اند چرا که ایرلاین‌های خارجی به آنها گفته‌اند در ترکیه امنیت برقرار است و در صورت لغو پروازها باید متحمل پرداخت جریمه شوید. چرا که دیگر اکنون با آرامش بوجود آمده، شرایط فورس ماژور در قراردادها معنایی ندارد.

این موضوع را علی شفیع‌بیک، یکی از مجریان برگزاری تورهای گردشگری ترکیه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر تایید می‌کند و می‌گوید: ایرلاین‌ها گفته‌اند که باید جریمه پرداخت شود ولی این مشکل را با هتلداران ترکیه نداریم چون زمانی پول می‌پردازیم که مسافر به داخل هتل رفته باشد. به همین دلیل اکنون در حال مذاکره با ایرلاین‌های ترکیه هستیم. ضمن اینکه قرار است امروز جلسه ای با حضور معاونت گردشگری و آژانس‌های مسافرتی برگزار شود تا در این باره تصمیم گیری کنیم.

پرداخت جریمه به قرارداد منعقد شده بستگی دارد

شفیع بیک ادامه می‌دهد: پرداخت جریمه به ایرلاین‌ها بستگی به متن قراردادی دارد که بین آژانس داران و ایرلاین‌ها بسته شده است گاهی در این قراردادها درباره شرایط فورس ماژور بندهایی وجود دارد که باعث می‌شود آژانس‌ها دچار مشکل نشوند. اما آن دسته از مسافرانی که با تورهای گردشگری رفته بودند و به شرایط بحرانی ترکیه برخورد کردند، مشکلی برای برگشت ندارند چون این مسافران را بدون پرداخت جریمه و یا هزینه اضافی به کشور برمی گردانند.

در این بین، رضا اباذری، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان تهران با بیان اینکه تا الان ممنوعیت تورهای گردشگری به صورت مستقیم به دفاتر گردشگری ابلاغ نشده به خبرنگار مهر می گوید: معمولا آژانس‌ها سعی می‌کنند از روش تعامل با هتلدار و یا خط هوایی برخوردار شوند. تا الان هم چند مورد از ایرلاین‌های ترکیه این همکاری را با دفاتر خدمات مسافرتی ما داشته اند تا کسی متضرر نشود. از سوی دیگر تعداد مسافرانی که بخواهند قراردادشان را ملغی کنند، زیاد نیست چون بحران اولیه در ترکیه تمام شده است. اگر الان برگزاری تورهای گردشگری ترکیه تعطیل شده اما هنوز برخی از مسافران هستند که تنها به دلیل سفرهای تفریحی به ترکیه نمی‌روند بلکه وقت سفارت دارند و یا به امور کاری خود می‌پردازند.

شرایط فورس ماژور در ترکیه تمام شد

وی در پاسخ به اینکه برخی از آژانسداران می‌گویند اکنون هم شرایط «فورس ماژور» است و ما به خاطر همین نباید بابت لغو پروازها جریمه بپردازیم می‌گوید: اکنون به دلیل امنیت برقرار شده بسیاری از ایرلاین‌های ترکیه می‌گویند که ما تنها شب کودتا دچار بحران شدیم ولی فصل بحران که نداریم بنابراین لغو پروازها پس از آن شب مشمول بند فورس ماژور نمی‌شود.

اختلاف نظر در میان آژانس داران و متولیان گردشگری در این باره زیاد است. برخی حق را به آژانسداران می‌دهند و برخی دیگر خیر. آنچه که مهم است اینکه تعامل بین شرکت‌های مسافرتی و هواپیمایی در هر صورتی نباید از بین برود به همین دلیل است که هر یک از مجریان برگزاری تورهای گردشگری ترکیه درصدد تعامل و پیدا کردن راه حل بر آمده اند.

در این باره، انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت جهانگردی و هوایی ایران هنوز گزارشی از این مشکل توسط آژانس داران دریافت نکرده اما حسن کرمانی، مدیرعامل آن به خبرنگار مهر می‌گوید که اگر گزارشی به ما برسد وظیفه پیگیری داریم.

وی می‌گوید: اگر دفاتر ترکیه ادعای خسارت کرده‌اند دولت ایران و سازمان متولی گردشگری باید وارد مذاکره شده و این موضوع را مستند کند. چون آنها حق گرفتن خسارت را ندارند. ما که مقصر کودتا در ترکیه نبوده‌ایم که حالا بخواهیم متضرر شویم. با این حال به دفاتر کمک می‌کنیم حتی میتوان از طریق «تورساب» به عنوان سازمان آژانس‌های گردشگری ترکیه و یا سفارت این مشکل را مورد بررسی قرار داد. اما آنچه که مهم است اینکه تسویه حساب‌ها در این شرایط خیلی زود انجام نمی‌شود. اتفاق رخ داده فوق‌العاده است باید در مواجهه با این اتفاقات حوصله به خرج داد.