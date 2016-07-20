به گزارش خبرگزاری مهر، محمد انصاری پس از دیدار پرسپولیس برابر تیم دسته اولی خونه به خونه بابل که به تساوی یک بر یک خاتمه یافت، گفت: خدا را شکر بازی خوبی را پشت سر گذاشتیم. ما برابر حریفی قرار گرفتیم که تنها اسمش لیگ یکی بود اما بازیکنان خوبی داشت. این بازی به ما کمک کرد تا با یکدیگر هماهنگ تر شویم.

وی با اشاره به حضور هواداران در ورزشگاه کاظمی در جریان این مسابقه تدارکاتی افزود: این مسابقه مانند یک بازی رسمی بود و تفاوتی نداشت زیرا هواداران ورزشگاه را پر کرده بودند. ما تنها کاری که می‌توانیم انجام دهیم این است که با کمک خدا نتایج خوبی بگیریم و دل آن‌ها را شاد کنیم.