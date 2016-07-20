به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «اسلام تایمز»، وضعیت جسمانی علامه «ناصر عباس جعفری» دبیر کل مجلس وحدت المسلمین پاکستان پس از سپری شدن ۶۸ روز اعتصاب غذا در اعتراض به کشتار شیعیان در این کشور وخیم گزارش شده است و وی به خانه منتقل شده است.

علامه ناصر عباس جعفری از ۱۳ ماه مه و پس از ترور گسترده شیعیان پاکستان به دست عناصر تروریستی دست به اعتصاب غذا زده است و وضعیت جسمانی وی به شدت وخیم گزارش شده است. در صورت نیاز وی به بیمارستان منتقل خواهد شد.

در طول هفته های گذشته تعدادی از رهبران سیاسی و مذهبی پاکستان برای همبستگی با این عالم شیعی از محل اعتصاب غذای وی دیدن کردند و ترور شیعیان این کشور بدست عناصر تروریستی را محکوم کردند.