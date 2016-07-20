به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری محمدعلی فیاضی گفت: اگرچه موضوع محوری سومین جشنواره مشارکت ملی گردشگری «گردشگری حلال، ظرفیت ایرانی» انتخاب شده است؛ اما در دو بخش عکس و فیلم حوزه انتخاب شرکت کنندگان وسیع تر در نظر گرفته شده و هموطنان می‌توانند به طور کل نگاهشان به جاذبه‌ها و ظرفیت‌های گردشگری کشور را در قالب آثار در نظر گرفته شده به سامانه دبیرخانه جشنواره به آدرس www.Irantourismfestival۳.com ارسال کنند.

وی با بیان اینکه موضوع «حلال» اگرچه از مفهومی ساده برخوردار است اما شاید برخی هموطنان در انتخاب آثارشان برای شرکت در جشنواره نیازمند اطلاعات بیشتر در این زمینه باشند؛ افزود: گردشگری حلال امروزه نوع خاصی از تقاضا در صنعت گردشگری به شمار می‌آید که کشور ما به دلیل برخورداری از نعمات دین مبین اسلام از ساختار اصلی آن برخوردار است؛ لذا هموطنان می توانند نگاهی جامع به این موضوع داشته باشند و آثارشان را با محوریت آن ارسال کنند.

دبیر سومین جشنواره مشارکت ملی گردشگری یادآور شد: به طور کل مبحث گردشگری حلال از زنجیره‌ای منسجم شامل «مراکز خدمات مسافرتی»، «مراکز ارائه خدمات»، «عناصر گردشگری حلال»، «تسهیلات گردشگری حلال» و «جاذبه‌های حلال» تشکیل شده است و برگزاری این جشنواره می‌تواند بسترهای معرفی ظرفیت‌های موجود را در قالب فیلم، عکس، ایده‌های نوین و سفرنامه نویسی فراهم آورد.

فیاضی تصریح کرد: گردشگری حلال بیشترین رشد گردشگری را در جهان داشته است و از آنجاییکه صنعت گردشگری ایران در این قالب می گنجد؛ لذا مزیت رقابتی آن بسیار بالاست و می تواند به طرز موثرتری گردشگران مسلمان دنیا را جذب کنند.