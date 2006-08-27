توزيع 13 ميليارد ريال اقلام مورد نياز در مناطق خشكسالي كشور

دكتر عليرضا پرند در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، افزود: اقلام امدادي در نظر گرفته شده جهت توزيع در مناطق خشكسالي شامل مواد غذايي نظير كنسرو لوبيا و تن ماهي ، برنج ، قند و شكر و نيز كفش و البسه مناسب فصلي بوده است.

وي با بيان اينكه جمع كلي ريالي اقلام امدادي در نظر گرفته شده از سوي هلال احمر براي توزيع در مناطق خشكسالي 13 ميليارد و 587 ميليون و 815 هزار ريال است ، اضافه كرد: به اين ترتيب براي كاهش مشكلات ناشي از خشكسالي در منطقه بشاگرد استان هرمزگان مبلغ 6 ميليارد و 215 هزار ريال و نيز ميزان ريالي اقلام امدادي در نظر گرفته شده جهت توزيع در مناطق خشكسالي استان چهارمحال و بختياري بالغ بر 97 ميليون و 900 هزار ريال بوده است.

معاون عمليات سازمان امداد و نجات هلال احمر در ادامه اظهار داشت: علاوه بر اين از سوي هلال احمر استان ها 287 ميليون و 700 هزار ريال براي رسيدگي به وضعيت معيشتي ساكنان شهرستان نهبندان از استان خراسان جنوبي و نيز 3 ميليارد و 202 ميليون ريال صرف خريداري اقلام امدادي مورد نياز ساكنان شهرستان زابل از استان سيستان و بلوچستان در نظر گرفته شده است.

پرند در پايان اظهار اميدواري كرد: رسيدگي به وضعيت معيشتي ساكنان مناطق خشكسالي كشور موثر واقع شده و بزودي مشكل آب و هوايي اين مناطق برطرف شود.