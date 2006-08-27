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۵ شهریور ۱۳۸۵، ۱۲:۳۲

معاون عمليات سازمان امداد و نجات هلال احمر خبر داد:

توزيع 13 ميليارد ريال اقلام مورد نياز در مناطق خشكسالي كشور

توزيع 13 ميليارد ريال اقلام مورد نياز در مناطق خشكسالي كشور

معاون عمليات سازمان امداد و نجات هلال احمر گفت: با توجه به خشكسالي هاي اخير در استان هاي جنوبي كشور ، توزيع بيش از 13 ميليارد ريال اقلام مورد نياز براي اين مناطق از سوي هلال احمر در نظر گرفته شده است.

دكتر عليرضا پرند در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، افزود: اقلام امدادي در نظر گرفته شده جهت توزيع در مناطق خشكسالي شامل مواد غذايي نظير كنسرو لوبيا و تن ماهي ، برنج ، قند و شكر و نيز كفش و البسه مناسب فصلي بوده است.

وي با بيان اينكه جمع كلي ريالي اقلام امدادي در نظر گرفته شده از سوي هلال احمر براي توزيع در مناطق خشكسالي 13 ميليارد و 587 ميليون و 815 هزار ريال است ، اضافه كرد: به اين ترتيب براي كاهش مشكلات ناشي از خشكسالي در منطقه بشاگرد استان هرمزگان مبلغ 6 ميليارد و 215 هزار ريال و نيز ميزان ريالي اقلام امدادي در نظر گرفته شده جهت توزيع در مناطق خشكسالي استان چهارمحال و بختياري بالغ بر 97 ميليون و 900 هزار ريال بوده است.

معاون عمليات سازمان امداد و نجات هلال احمر در ادامه اظهار داشت: علاوه بر اين از سوي هلال احمر استان ها 287 ميليون و 700 هزار ريال براي رسيدگي به وضعيت معيشتي ساكنان شهرستان نهبندان از استان خراسان جنوبي و نيز 3 ميليارد و 202 ميليون ريال صرف خريداري اقلام امدادي مورد نياز ساكنان شهرستان زابل از استان سيستان و بلوچستان در نظر گرفته شده است.

پرند در پايان اظهار اميدواري كرد: رسيدگي به وضعيت معيشتي ساكنان مناطق خشكسالي كشور موثر واقع شده و بزودي مشكل آب و هوايي اين مناطق برطرف شود.

کد مطلب 371886

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