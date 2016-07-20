ذکی اله خوشبخت در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص امضای نامه استیضاح شهردار اردبیل توسط رئیس شورا و اعضای شورای شهر تصریح کرد: بنده امضای چنین نامهای را تکذیب میکنم.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا موضوع استیضاح شهردار اردبیل قطعی است و یا نه، اضافه کرد: این احتمال وجود دارد که استیضاح انجام شود و اگر تصمیم بر انجام بود زمان قطعی را اعلام میکنیم.
رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل متذکر شد: زمان مشخصی برای استیضاح مطرح نشده و اگر قرار به انجام باشد اطلاعرسانی خواهد شد.
خوشبخت افزود: تأکید ما بر این است حتی استیضاح در فضای آرام انجام شود و با التهاب و تنش همراه نباشد.
این اظهارات در حالی بیان شد که شورای شهر اردبیل در جلسهای که امروز تدارک دیده موضوع استیضاح شهردار اردبیل را در دستور کار قرار داده است.
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