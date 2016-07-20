به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی آستان قدس رضوی، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در جمع فرماندهان و مسئولان نیروی زمینی سپاه امام رضا(ع)، با تاکید بر اینکه اجرای عدالت به تضمین نیاز دارد، افزود: تربیت به معنای «احیای تمایلات عالی نفسانی انسانی» و دعوت مردم به خوبی ها و پاکی ها، اولین اقدامی است که باید در این راستا انجام شود.

وی نظارت همگانی را دیگر تضمین اجرای عدالت دانست و گفت: از بین رفتن احساس مردم نسبت به مسائل، ترک معروف و انجام منکر، سر منشأ انحطاط یک جامعه به حساب می آید و این احساس مسئولیت باید در همه آحاد جامعه ایجاد شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری «بی حس کردن جامعه» را مهم ترین رویکرد جنگ نرم خواند و اظهار کرد: یکی از کارهایی که جریان استکبار در قالب برخی اهانت ها انجام می دهد، «حس سنجی» است، در این فرایند اگر مشخص شود که جامعه ای نسبت به اصالت های خود حساسیت ندارد، برای نابودی آن اقدام می کنند.

حجت الاسلام رئیسی با تاکید بر اینکه آمران به معروف و ناهیان از منکر باید این حس را در جامعه زنده نگاه دارند، عنوان کرد: حفظ مجموعه نظام و نظام سازی در پرتوی انوار قرآن کریم و آموخته های اهل بیت عصمت و طهارت(ع)، در گرو «حس داشتن» جامعه است.

عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان به تبیین تفاوت امر و نهی با موعظه پرداخت و با تاکید بر اینکه انسان ها با یکدیگر برابرند، اظهار کرد: این جایگاه حقوقی آمر به معروف و ناهی از منکر است که به او برتری می بخشد.

حجت الاسلام رئیسی امر به معروف و نهی از منکر را با مقوله قضاوت مقایسه و عنوان کرد: قاضی از محل شخصیت حقیقی خود حکم صادر نمی‌کند، بلکه به واسطه گمارده شدن توسط ولی فقیه جامع الشرایط و جایگاه حقوقی می تواند بر شئونات زندگی مردم حکم کند.

وی با بیان اینکه شناخت حکم، شناخت موضوع و نداشتن حب و بغض از ویژگی های اصلی قضاوت هستند، افزود: این ویژگی ها برای آمران به معروف و ناهیان از منکر هم باید وجود داشته باشد. امر به معروف و نهی از منکر تنها باید برای خدا باشد و شخصی که این کار را انجام می دهد حتی از نفس خود هم نباید تاثیر بپذیرد و تنها برای خدا باید کار کند.

حجت الاسلام والمسلمین رئیسی با یادآوری شرایط پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و منکرات گسترده ای که در جامعه وجود داشت، گفت: در آن شرایط انکر منکرات حکومت ستم شاهی بود و به همین دلیل امام خمینی(ره) و یارانشان با این منکر عظیم به مقابله پرداختند و اعرف معروفات را به وجود آوردند. امروز نیز روشن فکران، بصیرت آفرینان و جلوداران جامعه ما افرادی هستند که با تمام توان از این نظام دفاع می کنند.

وی افزود: مبارزه امام عظیم الشأن ما در برابر مستکبران و فریاد آزادی خواهانه مقام معظم رهبری به واسطه اعتقاد و ایمان عظیم به این اصل است که قدرتی جز خداوند متعال در عالم وجود ندارد.