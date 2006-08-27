مدير كل تربيتبدني استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر در قم گفت: همزمان با هفته دولت، مهندس علي آبادي معاون رييس جمهور و رييس سازمان تربيت بدني كشور در سفري يك روزه به منظور افتتاح چند طرح ورزشي پنج شنبه هفته جاري وارد قم ميشود.
بهمن نيكخو گفت: با حضور مهندس عليآبادي در قم پروژههاي استخر كوثر(واقع در مجموعه ورزشي شهيد حيدريان)، سالن ورزشي شهر دستجرد، زمين فوتبال شهر قنوات و سالن اجتماعات اداره تربيتبدني به بهرهبرداري ميرسد.
سفر مهندس عليآبادي رييس سازمان تربيتبدني به قم در شرايطي صورت ميگيرد كه در طرحهايي كه قرار است با حضور وي مورد بهرهبرداري و افتتاح قرار گيرد از جمله مجموعه ورزشي يادگار امام(ره)، خانه كشتي، خانه تكواندو و چند طرح ديگر كه مدتهاست قول آن به ورزشكاران قمي داده شده، خبري به چشم نميخورد.
