۵ شهریور ۱۳۸۵، ۱۲:۲۴

/همزمان با هفته دولت و به منظور افتتاح چند طرح ورزشي/

رييس سازمان تربيت‌بدني به قم سفر مي كند

رييس سازمان تربيت‌بدني به منظور افتتاح چند طرح ورزشي به شهر قم سفر مي‌كند.

مدير كل تربيت‌بدني استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر در قم گفت: همزمان با هفته دولت، مهندس علي آبادي معاون رييس جمهور و رييس سازمان تربيت بدني كشور در سفري يك روزه به منظور افتتاح چند طرح ورزشي پنج شنبه هفته جاري وارد قم مي‌شود.

بهمن نيكخو گفت: با حضور مهندس علي‌آبادي در قم پروژه‌هاي استخر كوثر(واقع در مجموعه ورزشي شهيد حيدريان)، سالن ورزشي شهر دستجرد، زمين فوتبال شهر قنوات و سالن اجتماعات اداره تربيت‌بدني به بهره‌برداري مي‌رسد.

 سفر مهندس علي‌آبادي رييس سازمان تربيت‌بدني به قم در شرايطي صورت مي‌گيرد كه در طرح‌هايي كه قرار است با حضور وي مورد بهره‌برداري و افتتاح قرار گيرد از جمله مجموعه ورزشي يادگار امام(ره)، خانه كشتي، خانه تكواندو و چند طرح ديگر كه مدت‌هاست قول آن به ورزشكاران قمي داده شده، خبري به چشم نمي‌خورد.

