به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی مصطفی کواکبیان با اعلام اخطار ۱۷۵ قانون اساسی گفت: طبق قانون اساسی آزادی بیان در صدا و سیما با حفظ مبانی کشور است.

عضو کمیسیون امنیت ملی افزود: سیاست جمهوری اسلامی بعد از کودتا در ترکیه این بود که کودتا محکوم است و ما از دولت رجب طیب اردوغان حمایت کردیم.

وی ادامه داد: صدا و سیما شب گذشته وزیر خارجه دولت سابق را در برنامه گفتگوی ویژه خبری دعوت کرد و ایشان تحلیل های خلاف سیاست های نظام ارائه دادند و علیه رجب طیب اردوغان در صدا و سیما صحبت شد.

کواکبیان تصریح کرد: وزیر خارجه دولت قبل اگر خوب بود، در هوا برکنارش نمی کردند.